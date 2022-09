Miguel Polo Polo alcanzó a última hora, luego del escrutinio, la curul de negritudes en la Cámara de Representantes. Es hijo de un par de primos (por eso el Polo Polo), tiene 26 años, es administrador de la Universidad de Cartagena. Estudió en colegios públicos, fue mesero y trabajó como vendedor de planes de celular, pinturas y zapatos.



En entrevista con BOCAS aseguró, entre otras respuestas, que "adora a María Fernanda Cabal y dice que es su amor platónico, ama a Donald Trump, le aterra Gustavo Petro y dice que Obama es “un Fajardo negro”.

Polo, que se hizo célebre en redes, sigue siendo tendencia perpetua porque “digo las cosas como son”. Aborrece Twitter; ama Instagram.



En la extensa entrevista que le ofreció a BOCAS, indicó además que no está de acuerdo con el aborto y que es provida furibundo.



Polo Polo reconoció que no admira, pero respeta a Jorge Enrique Robledo “porque ha sido coherente; se ha levantado y criticado fuertemente al gobierno de Petro. En esta legislatura me he acercado a Cathy Juvinao, una persona inteligente que no hace parte de la izquierda radical.



El representante, entre muchos de los temas, habló de Pinochet y el milagro económico que logró en Chile.

Miguel Polo Polo en BOCAS. Foto: Ricardo Pinzón



“Pinochet fue un dictador que llegó al poder en un país donde había un presidente, Salvador Allende, que también tenía perfil dictatorial. Recordemos que los chilenos estaban como lo que hoy es Venezuela, muriendo de hambre con Allende. Pinochet se asesoró bien y logró el milagro económico para Chile y una sociedad con los índices más altos de desarrollo humano de América Latina. Con matar gente por fines políticos no estoy de acuerdo, pero gran diferencia hay entre reconocer logros económicos y apoyar crímenes. La izquierda habla de más de 40.000 víctimas en Chile. Exageran, como en el caso de los falsos positivos aquí.





A la pregunta sobre si se considera también indígena, el congresista aseveró que “mi abuela es india y mis abuelos son afro. Soy una mezcla entre indio y negro. Eso no es un crimen. Eso no va a hacer que me quiten la curul. Vivimos en un país pluriétnico y multicultural. Soy un negro de derecha. Y si me pones el ultra, ¡hasta mejor!”.



Y sobre la paz total argumentó que “nunca llegaremos a ese punto. Para que haya paz total te toca matar a tu enemigo, aniquilarlo. En Colombia siempre habrá polarización y nunca consenso.



