El abogado Miguel Angel del Río aseguró en la mañana de este lunes que va a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia al representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf.



Lo anterior, aseguró Del Río, para que el congresista "sostenga que yo ofrecí 500 Millones a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de eso".



Y es que luego de las declaraciones de Nicolás Petro en la Fiscalía, quien es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el ente acusador reveló un organigrama de personas cercanas al hijo del Presidente y allí aparece el representante Escaf.

Las gráficas reveladas por la Fiscalía. Foto: Fiscalía

El congresista ha señalado que le exigirá a la Fiscalía que explique por qué lo incluyó allí. Luego, en sus redes sociales, aseguró que nadie en el Pacto Histórico quería que él fuera la cabeza de lista para las elecciones del 2022 y que supuestamente el candidato de Petro Burgos, Armando Benedetti y otras figuras del Pacto era Del Río.



"Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones”.

Ante esa declaración, Del Río le dijo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que no era cierto que él hubiera ofrecido dicho monto de dinero y anunció, posteriormente, que denunciará al representante.



"Es mentira del señor Escaf. Al contrario. Una de las razones por las cuales desistí de la aventura política era por falta de recursos. Nadie me apoyó económicamente", explicó.



Y agregó: "Jamás le he ofrecido dinero a nadie en la campaña. De hecho, escogieron a otra persona. Eso lo que demuestra es que ellos tenían el poder económico. Hasta encuesta hicieron. Yo no tenía recursos para hacer si quiera una encuesta. Todo lo hice de mi propio bolsillo. Dejé a un lado mi carrera para esa aventura".



REDACCIÓN POLÍTICA