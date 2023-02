Las tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá por la construcción del metro se han avivado cada vez más. Esto luego de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijera a periodistas en la Casa de Nariño que “si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el gobierno también –en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos- pues esos se van a tener que parar”.



Petro ha insistido en que el metro que se construirá en Bogotá debe ser subterráneo, a pesar de que los estudios y financiación ya está para que la primera línea sea elevada e, incluso, ya se iniciaron las obras previas. De hecho, este miércoles el mandatario aseveró que hacer esta obra elevada por la Caracas "es un esperpento, una chambonada".



"Si me hago cómplice, tres generaciones nos van a maldecir por haber haber hecho ese metro elevado", agregó el Presidente.



Esto ha generado diversas reacciones desde varios sectores políticos. Una de las personas más críticas ha sido el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue secretario de Gobierno en la última administración de Enrique Peñalosa en la capital del país, que fue cuando se consolidó la megaobra.



"Petro con actitud mafiosa amenaza a bogotanos. Asegura que si no se aceptan sus modificaciones al Metro, no habrá más financiación para las demás obras de la ciudad", escribió en su cuenta de Twitter.

Al modificar trazado del Metro habría riesgo de nunca terminar la obra además de los sobrecostos y la demora. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 2, 2023

Otro de los actores políticos que reaccionó, pero esta vez apoyando al presidente Petro, fue el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien en un trino afirmó que la alcaldesa Claudia López "se comprometió con el metro subterráneo" en campaña, pero luego continuó el "nefasto proyecto" de Peñalosa.

"Invito a la alcaldesa a revisar tanto lo jurídico como lo técnico para que Bogotá tenga lo mejor, no lo que toca", agregó.

Lo dice una alcaldesa cuya popularidad llega al 35 %.



Recordamos cómo en campaña se comprometió con el Metro subterráneo y después continúo nefasto proyecto Peñalosa



Invito a la alcaldesa a revisar tanto lo jurídico como lo técnico para que Bogotà tenga lo mejor, no lo que toca https://t.co/rnGp53hImq — David Racero (@DavidRacero) February 2, 2023

Por su parte, Carlos Fernando Galán, militante del Nuevo Liberalismo y exconcejal de Bogotá, mostró su apoyo a la alcaldesa Claudia López y escribió: "Los bogotanos quieren metro, no peleas entre políticos, no guerras de egos. Alcaldesa

@claudialopez, si en algo puedo contribuir para defender el metro y los demás proyectos de Bogotá cuente conmigo".

Los bogotanos quieren metro, no peleas entre políticos, no guerras de egos. Alcaldesa @claudialopez, si en algo puedo contribuir para defender el metro y los demás proyectos de Bogotá cuente conmigo. pic.twitter.com/VLX6vCbYkr — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 2, 2023

De igual manera, el senador del partido Alianza Verde Inti Asprilla se mostró de acuerdo con el Gobierno y dijo en un trino que, "como bogotano que entiende la gravedad del Metro elevado por la Caracas", respalda "plenamente" al Presidente.



Bajo el discurso de la institucionalidad nos metieron Transmilenio por la 68 y están a punto de meterlo también por la 7a.

Como bogotano que entiende la gravedad del Metro elevado por la caracas, respaldo plenamente al presidente @petrogustavo en hacer todo por un 🚇 subterráneo. — Inti Asprilla (@intiasprilla) February 2, 2023

