El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, se pronunció alrededor de la propuesta hecha desde el Gobierno Nacional en el sentido de que una parte del Metro para Bogotá se construya de manera subterránea.



De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el 8 de enero el consorcio chino entregará el diseño definitivo de la lìnea 1 y una estimación financiera de subterranizar el tramo de la Caracas.

De acuerdo con el congresista, por esa espera habrá quienes dirán que eso significa más retrasos en el proyecto. "Ya esperamos 70 años, por qué no unos meses más que tardan los estudios, para tener un Metro de verdad, subterráneo, con ciclovías y jardines en la superficie que valorice los predios adyacentes. Mientras, se va construyendo la parte elevada que sale de Bosa", señaló Bolívar.



Para el senador, tiene toda la lógica del mundo que el tramo del Metro que atraviesa la Av. Caracas, desde la calle 1a a la 72, sea subterráneo.



"Si no se pudo todo que, al menos, este tramo no sea elevado, pues se terminaría de tugurizar la av. más importante de Bogotá. ¡Bien Petro! Ojalá se logre", enfatizó el congresista del Pacto.



