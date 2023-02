El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, será citado el miércoles de la próxima semana a un debate de control político por la Comisión Accidental del Metro de Bogotá del Senado para que explique sus pronunciamientos a propósito del futuro de la megaobra de la capital.



Así lo confirmó el senador David Luna, de Cambio Radical, quien dijo que el ministro debe de explicar su "amenazadera".



(En contexto: 'Si la Alcaldía no acepta nada, pues no financiamos proyectos de Bogotá': Reyes)

De acuerdo con Luna, la cita es el miércoles a las 8 de la mañana en el recinto de la Comisión Primera del Senado, en el Capitolio. De esa comisión accidental hacen parte siete senadores de diferentes partidos.



La citación se da después de que Reyes condicionó este jueves los aportes para obras trascendentales en la capital del país, en las que el Ejecutivo aporta el 70 por ciento de financiación, a que la Alcaldía apoye la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Metro debe ser subterráneo y no elevado, como está prevista la primera línea.



(Lea también: 'Tres generaciones nos van a maldecir': Petro sobre el Metro elevado)



“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el gobierno también –en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos- pues esos se van a tener que parar”, aseveró este a periodistas en la Casa de Nariño.



Su declaración se suma a un comentario que hizo el presidente Petro este miércoles, también a periodistas en Palacio. Según el jefe de Estado, el metro elevado por la avenida Caracas "es un esperpento, una chambonada".



Y agregó: "Si me hago cómplice, tres generaciones nos van a maldecir por haber hecho ese metro elevado".



(En otras noticias: ¿Qué tanta tensión hay en el Gobierno por la posición de Alejandro Gaviria?)



La Comisión Accidental de la Cámara, por su parte, emitió un comunicado en el cual rechazó las declaraciones del alto funcionario y dijo que la alcaldesa Claudia López "no debe de ceder ante estas amenazas", pues "la ciudadanía sería la más perjudicada con la parálisis de obras tan importantes para la movilidad de la ciudad".



"Si el gobierno insiste en modificar un contrato que está en ejecución, todos los colombianos terminaremos pagando por las demoras y sobrecostos. Particularmente, los bogotanos, que debemos seguir esperando muchos años más para contar con un sistema de transporte multimodal, sostenible y que mejora la calidad de vida de todos", señalaron los congresistas de la Cámara baja.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA