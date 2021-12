En el país todavía hay excongresistas que reciben su megapensión (un poco más de 22 millones de pesos mensuales) por cuenta de que homologaron libros escritos por tiempo de servicio.



El punto es que la ley 50 de 1886 permitía que por cada libro que una persona escribiera se podrían homologar dos años de servicio a la hora de tramitar su pensión. Claro que se establecían algunas reglas, como que los libros fueran utilizados como texto de enseñanza

En ese sentido el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) ha estado revisando las pensiones que ha concedido con base en esta ley para determinar cuáles realmente están ajustadas.



Y es así como en los últimos meses logró que gracias a fallos judiciales tres megapensiones se cayeran y una tercera fuera reducida.



Uno de estos casos es el del exsenador Carlos Herney Abadía, quien fue congresista durante 2 años y 6 meses.



En su caso, pese a contar con el tiempo de servicio con cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales realizadas luego de su retiro del Senado, presentó dos libros para obtener la pensión con el salario de Senador.



El excongresista radicó los textos Conociendo nuestro suelo y Agricultura sostenible de ladera.



Fonprecón acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando la nulidad del reconocimiento pensional y en sentencia del 3 de octubre de 2018 dicho tribunal accedió a lo pedido.



Sin embargo, la sentencia fue apelada por el ex senador y en sentencia del pasado 7 de octubre el Consejo de Estado confirmó el fallo, lo que implica la reducción de la mesada pensional liquidándola con base en lo cotizado en los últimos 10 años de servicio y no con el salario del último año como senador.



Otro caso se dio con el excongresista Héctor José Moreno Reyes, quien solo estuvo como legislador durante cuatro meses.



Este exsenador acreditó 17 años de servicio y para completar el tiempo requerido aportó dos libros: Hombres y aeroplanos y Llanos de Colombia.



En sentencia del 14 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto administrativo que le reconoció la pensión. Y al resolver el recurso de apelación, el Consejo de Estado, en sentencia del 7 de octubre de 2021, confirmó la decisión.



Eso significa que perdió la pensión como congresista.



Este caso contrasta con el de Blas Alfonso Riaño, a quien solamente le faltaban seis

meses para acceder a la pensión por lo que el Consejo de Estado le mantuvo el beneficio.



De todas maneras, otros ex congresistas a quienes ya se les había declarado la nulidad de las pensiones por haberse reconocido con base en libros, han intentado revivirlas mediante acciones de tutela pidiendo la aplicación de la sentencia que mantuvo la pensión de Riaño Uparela.



Pero otro que también acaba de perder su mesada como excongresista es José Manuel Vergara Contreras, quien la obtuvo con diez años de servicio y cinco libros.



Este prolífico excongresista escribió Poetas de Córdoba, El principio de algunas cosas, La patria boba, Apuntes esenciales y Alejo Durán. El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto con el cual se le reconoció la pensión.



Lo mismo ocurrió con Emith Montilla, quien se pensionó con 18 años de servicio y un libro escrito.



En los dos últimos casos los excongresistas acudieron a tutelas para tratar de revivir la mesada, pero les fue negada.



De todas maneras, Fonprecón todavía mantiene vivas algunas demandas por situaciones similares relacionadas con libros



