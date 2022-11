El ingeniero agrónomo Jorge Alfonso Rojas lleva más de 10 años insistiendo, por medio de acciones judiciales, en que tiene derecho a una pensión como congresista, aunque solo estuvo un tiempo como representante a la Cámara.



Ahora instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pide que se le pague retroactivo desde 2009 y una mesada de 25 millones de pesos.

El asunto es que Rojas solo acreditó 16 años y 9 meses de servicios, y ha insistido en que se le tengan en cuenta, para completar el tiempo para la pensión, dos libros: Curso práctico de psicología y extensión rural y Aportes de la ecología al medio ambiente. Además, que se le sume y un tiempo laborado para la empresa Bayer, sobre el cual no se han encontrado los aportes.



En caso de aceptarse las pretensiones de la demanda, el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) tendría que desembolsar un retroactivo de más de 3.000 millones, sumados a los casi mil millones que por una sentencia de tutela de un juez penal de circuito tuvo que pagar en 2008.



Fonprecón se opone a las pretensiones al señalar que Rojas no acredita el tiempo de servicio ni es beneficiario del régimen especial de congresistas, además de que los textos no cumplen con los requisitos de la Ley 50 de 1886.



Es más, en el curso del proceso se recibió denuncia de que Rojas no sería el autor de los libros, lo cual el Fondo puso en conocimiento del magistrado que lleva el caso.



