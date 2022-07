Un grupo de 53 excongresistas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado colombiano debido a que la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional les rebajó de manera significativa sus megapensiones.



Los excongresistas quieren que se declare responsable al Estado colombiano de violar los derechos a la seguridad social y a la propiedad por la reducción de sus mesadas pensionales.

En esa sentencia de la Corte Constitucional se fijó un tope de 25 salarios mínimos para las megapensiones, en la medida que muchos excongresistas en ese momento tenían una mesada que oscilaba entre los 35 y los 40 salarios mínimos.



La demanda ya fue admitida y la Comisión Interamericana está evaluando las pretensiones de los ex congresistas.



EL TIEMPO conoció quiénes son los 53 exparlamentarios que instauraron la demanda contra el Estado colombiano y que en caso de fallarles a su favor implicaría el pago de un retroactivo del orden de los 80.000 millones de pesos y muchos de ellos quedarían con pensiones superiores a los 30 millones de pesos mensuales.



Pero en el listado también llama la atención el hecho de que no todos son excongresistas sino que también hay personas que como se denomina en el ambiente jurídico tienen la sustitución pensional. Esto es, que el jubilado ya murió y ahora la mesada la devenga su esposa o esposo.



El listado

Entre los demandantes aparecen los ex congresistas José Guillermo Anaya López, José Leónidas Gallego Romero, Roberto Liévano Perdomo, José Rafael Cortés Otálora y Eduardo Otoniel Montúfar.



También están Angélica Arango, sustituta pensional de Carlos Guillermo Eastman; Miriam Bolivia Sánchez, sustituta de Aurelio Perea, y Marina Álvarez, sustituta de Edmundo Quevedo Forero.



Pero en el listado igualmente aparecen los nombres de algunos reconocidos ex congresistas como el de Heraclio Fernández, ex senador de Boyacá; el del fallecido Edmundo López Gómez; Alberto Rojas Puyo, Dagoberto Emiliani Vergara, Hugo Castro Borja , María del Socorro Bustamante y María Consuelo Durán de Mustafá.



Pero también hay unos nombres que incluso son más conocidos para los colombianos como el del exsenador julio César Guerra Tulena, quien también fue Gobernador de Sucre; Germán Huertas Combariza, Maria Isabel Mejía Marulanda, Alberto Santofimio Botero y Pablo Victoria Wilches



Las demandas de estas personas, la gran mayoría con una pensión mensual de 25 millones de pesos, han obligado al Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón) a preparar toda la documentación requerida a fin de evitar que triunfe la demanda contra el Estado. Sin duda, Fonprecón ha sido la muralla para evitar estos pagos.



La defensa del erario en la Comisión Interamericana correrá por cuenta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.



