Desde junio de 2013, cuando entró en vigencia la sentencia C-258 de 2013, de la Corte Constitucional, que les puso un tope de 25 salarios mínimos a las megapensiones, a un total de 16 ex congresistas les han sido reducidas sus mesadas por decisión judicial.



De acuerdo con Francisco Ramírez, director del Fondo de Previsión del Congreso, Fonprecón, esto se ha debido básicamente a que en su momento fueron mal reconocidas esas pensiones bien sea por una interpretación o simplemente por errores en la liquidación.

Fue precisamente por esta razón que el propio Fonprecón decidió demandar esas pensiones por acciones de lesividad pues se dieron casos en que, por ejemplo, a la hora de liquidar la pensión se otorgó algún derecho o un régimen especial o algún factor al que no tenía derecho el excongresista.



Se trataba de personas que para el primero de julio de 2013 devengaban más de 25 salarios mínimos, que fue el tope que en su sentencia determinó la Corte Constitucional.



Esto significa que si bien esas mesadas fueron ajustadas conforme a la orden de la Corte, su monto final se rige por lo dispuesto por las sentencias proferidas en cada caso en particular. Esto significa, en otras palabras que la mayoría está devengando menos de los 25 salarios mínimos mensuales.



Los afectados con esta medida entre otros son José Rafael Cortés Otálora, Heraclio Fernández Sandoval , Eduardo Otoniel Montúfar, Napoleón Peralta Alberto Rojas pollo, Dagoberto Emiliano y Vergara.



Una buena parte de ellos corresponden a sustitutos pensional, es decir que eran esposos del pensionado quien falleció y le heredó la mesada.



En este grupo se encuentra Magdalena Calderón, sustituta de Jaime Humberto Trujillo; María Alicia Cabrera, sustituto de Tulio Enrique Cuevas; Teresa Torres, sustituta de Gustavo Duarte Alemán y Carmen Umaña, sustituta de Antonio Bayona.



Hay que recordar que en cumplimiento de la sentencia se dos 58 un total de 30 es congresistas, que para julio del 2013 ganaban más de 25 salarios mínimos mensuales de pensión, se le rebajó la mesada.



En ese grupo se encuentran, entre otros, Melquiades Carrizosa, Hugo Castro Borja, María Consuelo Durán de Mustafá, Gustavo Espinosa Jaramillo, julio César Guerra Tulena, Maria Isabel Mejía Marulanda, Emma Peláez Fernández, Alberto Santofimio Botero y Pablo Victoria.



A esto también hay que sumar que un grupo de 53 ex congresistas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado colombiano debido a que la sentencia C-258 le rebajó de manera significativa su megapensión.



Los ex congresistas quieren que se declare responsable al Estado colombiano de violar los derechos a la seguridad social y a la propiedad por la reducción de sus mesadas pensionales.



La demanda ya fue admitida y la Comisión Interamericana está evaluando las pretensiones de los ex congresistas.



En la eventualidad de que la Comisión declare responsable al Estado colombiano por esos 53 casos implicaría el pago de un retroactivo por el orden de los 80.000 millones de pesos y, por supuesto, algunos de ellos quedarían con pensiones superiores a los 30 millones de pesos mensuales



