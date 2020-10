Mayorías de Cámara cierran filas en torno al ministro de Defensa

A pesar de que los sectores de oposición reiteraron sus señalamientos al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los casos de abuso de la fuerza por parte de policías y militares y el posible desacato a un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se le ordenaba pedir disculpas por las actuaciones del Esmad, las mayorías en la Cámara de Representantes cerraron filas este miércoles en torno al funcionario durante el debate de moción de censura.

(Le puede interesar: Mindefensa presentó disculpas por excesos de la fuerza pública)

La discusión fue tensionante desde el principio, cuando intervinieron los sectores de oposición. Los congresistas alternativos señalaron a Trujillo de “indigno” del cargo. “Su supuesto perdón lo único que consiguió fue revictimizar a los familiares de los asesinados”, aseguró la representante Ángela Robledo.



“Usted, ministro Carlos Holmes Trujillo, tiene unos anhelos presidenciales, tendrá que ponerse la banda con el cargo de los jóvenes mutilados en sus ojos y los asesinados”, le dijo por su parte al ministro el congresista Inti Asprilla.



Tras escuchar las acusaciones en su contra, Trujillo se tomó la palabra por dos horas, en las que no solo defendió su gestión, sino que insistió en que seguirá sus funciones “hasta que el presidente Iván Duque” se lo permita.



El ministro reiteró que, frente a la orden de la Corte Suprema de Justicia, sí “pidió perdón” y lo hizo “de manera voluntaria y espontánea”.



Además, señaló que el retiro de la escopeta calibre 12 del Esmad, arma utilizada en la muerte de Dilan Cruz en noviembre pasado, ya se había hecho desde antes del fallo judicial.



Y, sobre este tema, Trujillo lanzó una afirmación que levantó ampolla: “La muerte de Dilan fue una tragedia, él no debió morir en esa circunstancia. Pero ese dolor de ninguna manera podía llevar a nadie a calificar como homicidio su muerte. Medicina Legal cometió un error cuando avanzó en la tipificación de la conducta que no correspondía”.



Luego vino uno de los momentos más llamativos, cuando uno a uno los voceros de la mayoría de los partidos le expresaron su apoyo al jefe de la cartera de Defensa. “Hoy censurar al ministro de Defensa no resuelve nuestros problemas, lo que resuelve nuestros problemas es construir una cultura de paz”, dijo el congresista de ‘la U’ Jorge Eliécer Tamayo.



En el mismo sentido se pronunció el representante Carlos Acosta, de Colombia Justa Libres, quien dijo que “las pasiones ideológicas no pueden estar por encima de las necesidades de los colombianos”.



Por su parte, el representante conservador Juan Carlos Wills resumió el debate en pocas palabras: “Esto sirvió para que la opinión pública evidencie el buen actuar del Gobierno, el ministro salió fortalecido”. El próximo martes, a las 2 de la tarde, la Cámara votará la moción de censura. Ese día se definirá si el ministro podrá continuar en su cargo o no.

Mindefensa presenta disculpas

Anoche, desde el Congreso, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió disculpas por los excesos de la Fuerza Pública en las manifestaciones del año pasado, para cumplir con la orden que el Tribunal Superior de Bogotá le había dado horas antes.



“Con el propósito de que no quede duda alguna de mi sujeción estricta a la Constitución y la Ley (...) me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD-, durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”, dijo el Ministro.



El Tribunal le había dado un día de plazo para que cumpliera la orden que la Corte Suprema de Justicia le dio, en un fallo el pasado 22 de septiembre.

