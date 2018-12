Preocupante balance del paquete de los proyectos anticorrupción

De los siete puntos que hicieron parte de la consulta anticorrupción y que luego se convirtieron en proyectos de ley y de reforma constitucional, tres ya se hundieron. Dos están cerca de ser realidad.



A pesar de que el presidente Iván Duque dijo en septiembre pasado que esperaba que los proyectos estuvieran aprobados antes de finalizar este año, la realidad fue otra.

El primer proyecto de este paquete, sepultado, fue la reforma constitucional que congelaba el salario de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas.

Este acto legislativo no se pudo tramitar en la Comisión Primera de la Cámara, pues 36 de los 38 representantes que conforman esta comisión se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que estaban legislando en causa propia.



El Gobierno anunció que insistirá con esta iniciativa el próximo año. “Habría que buscar una redacción para que esta reforma tenga efectos hacia el futuro y no sobre el salario de los actuales congresistas”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Peor suerte corrieron dos iniciativas que buscaban mayor transparencia en la gestión pública: el que establecía mayor rigurosidad en la rendición de cuentas de los congresistas y el que proponía que los presupuestos públicos se discutieran en audiencias públicas con participación ciudadana. Ambos no alcanzaron ni siquiera a ser debatidos.



En el caso de la discusión de los presupuestos con participación ciudadana, el Gobierno había anunciado desde hace algunas semanas que se iba a dejar para marzo.

Igual suerte corrió una propuesta liderada por la Procuraduría, que no hacía parte de la consulta, pero sí del paquete anticorrupción, que buscaba establecer la responsabilidad penal para personas jurídicas.



Los únicos proyectos que han tenido un avance significativo son el que quita los privilegios de cárcel especial a los condenados por actos contra la administración pública y el que permite que los delitos de corrupción no prescriban. Esto se dio gracias a que estos puntos fueron introducidos en una iniciativa de la Fiscalía que ya hacía trámite en el Congreso y a la que le resta solo un debate.



Entre el primero y el segundo debates, es decir, a mitad de camino, se encuentran iniciativas como la que obliga a los servidores del Estado a hacer pública su declaración de renta y de bienes, la que pone a los congresistas a dar a conocer sus conflictos de interés y la norma que establece la obligatoriedad de los pliegos tipo en la contratación pública. Estos continuarán su trámite a partir de marzo del próximo año.



También está en fila la reforma política, que si bien perdió gran parte de su columna vertebral, contiene una disposición que limita a tres los periodos en cada corporación pública (Senado, Cámara, concejos y asambleas), muy diferente a lo que se propuso en la consulta.



Esta reforma se encuentra agonizante en el Congreso y está a la espera de que este domingo, a las 7 de la noche, un día muy poco habitual para sesionar, el Senado apruebe la conciliación del texto de Cámara, o de lo contrario se hundirá.



Una de las situaciones que conspiró contra el mayor éxito del paquete anticorrupción fue la alta congestión legislativa que se presentó este semestre. Tanto que, como expresó el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, “sesionamos incluso jueves y viernes, algo poco habitual”.



Pero también hay congresistas, como la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, que responsabilizan al Gobierno por la “demora” en ponerles mensaje de urgencia a los proyectos, lo cual les daría un trámite prioritario.



Pero el Gobierno aclaró que esto no se podía hacer; de lo contrario, “se hubiesen bloqueado” otras reformas que también estaban en trámite.

POLÍTICA