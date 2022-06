"Acaban de rechazar por unanimidad la recusación en mi contra, decisión tomada por la Comisión de Ética de @CamaraColombia", expresó Mauricio Toro, representante a la Cámara.



En días anteriores, el congresista había denunciado que, por su orientación sexual, se radicó una recusación en su contra para que no pudiera debatir sobre el proyecto que busca prohibir las 'terapias de conversión' contra personas LGBTI.



"Consideraron que recusar a un congresista por su orientación sexual es discriminatorio", sentenció Toro sobre los integrantes de la Comisión de Ética.



Cuando se presentó inicialmente la recusación, Toro calificó sus argumentos como "homofóbicos".



"Hoy la homofobia se paseó por el Congreso de la República. En el debate de nuestro Proyecto que busca prohibir las torturas que se cometen contra personas LGBTI, llamadas 'terapias de conversión', radicaron una recusación en mi contra con argumentos homofóbicos y discriminatorios", había dicho anteriormente el representante.

Además, se pronunció en contra de no poder debatir proyectos para una comunidad por ser parte de esta: "El argumento principal es que por ser gay no puedo presentar proyectos para proteger la comunidad LGBTI por conflicto de interés. Jamás en el Congreso se ha recusado a una mujer, afro o campesino por defender su comunidad. Solo hoy en este acto homofóbico se recusa a un hombre gay".



