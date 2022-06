"Hoy la homofobia se paseó por el Congreso de la República. En el debate de nuestro Proyecto que busca prohibir las torturas que se cometen contra personas LGBTI, llamadas 'terapias de conversión', radicaron una recusación en mi contra con argumentos homofóbicos y discriminatorios", aseguró este martes, 7 de junio, Mauricio Toro, representante a la Cámara por Alianza Verde.



En el debate de nuestro Proyecto que busca prohibir las torturas que se cometen contra personas LGBTI, llamadas "terapias de conversión", radicaron una recusación en mi contra con argumentos homofóbicos y discriminatorios pic.twitter.com/74I4OnOd85 — Mauricio Toro (@MauroToroO) June 7, 2022

Sobre los hechos, Toro señaló: "Que más que un acto de discriminación que ese. Que yo no pueda debatir en el Congreso de la República por ser gay. Que yo no pueda presentar un proyecto de ley que protege los derechos de la comunidad diversa que está siendo torturada, como les voy a presentar ahora, sometida a vejámenes, a electrocutamiento, a mutilaciones, a violaciones, a quemadas con ácido y a baños de agua fría por ser gay".



El representante manifestó que considera como un acto de discriminación el hecho de ser recusado con motivo de su orientación sexual.



"El argumento principal es que por ser gay no puedo presentar proyectos para proteger la comunidad LGBTI por conflicto de interés. Jamás en el Congreso se ha recusado a una mujer, afro o campesino por defender su comunidad. Solo hoy en este acto homofóbico se recusa a un hombre gay", señaló Toro.

JAMÁS en el Congreso se ha recusado a una mujer,afro o campesino por defender su comunidad. Solo hoy en este acto homofóbico se recusa a un hombre gay pic.twitter.com/YV3JeRkW0i — Mauricio Toro (@MauroToroO) June 7, 2022

"Duele porque a nosotros nos han negado los derechos constantemente. Nosotros no estamos pidiendo más derechos que ustedes, estamos pidiendo los mismo derechos que tiene cada colombiano y por los que nos ha tocado luchar durante años", expresó el representante de Alianza Verde.



Finalmente, el congresista denunciante aseguró que en Colombia se "discrimina simplemente porque amamos como no les gusta a muchos" y dijo que la Comisión de Ética correspondiente definirá si la recusación es homófoba.



