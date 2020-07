Por ‘Matarife’, Petro y Robledo ahondan sus diferencias

Las diferencias políticas entre los senadores de la izquierda Gustavo Petro (Colombia Humana) y Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) se ahondaron en las últimas horas por cuenta de un video de la cuenta de twitter 'Matarife' que divulga contenidos del periodista Daniel Mendoza. De hecho, él es responsable de la serie web, también llamada ‘Matarife, en la que se hacen escandalosas acusaciones judiciales y políticas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Como en la canción de Celia Cruz –‘Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé’- se trata de una situación en la que hay varios protagonistas con intereses distintos. El símil es válido para entender este capítulo de la rivalidad entre los dos líderes políticos.



¿Por qué? En el fondo está la candidatura presidencial para las elecciones de 2022 en las que los colombianos elegirán el reemplazo de Iván Duque.



Petro y Robledo consideran que cada uno tiene las fortalezas necesarias para aglutinar a las banderas de la izquierda y llegar a disputar la posibilidad de acceder a la Casa de Nariño.



Eso ha quedado en evidencia en sus palabras públicas en las que han expuesto no solo sus tesis ideológicas sino que han sido claros en competir en las elecciones.



La situación ha hecho que se produzcan choques, cada vez más crecientes, que vienen de tiempo atrás por las diferencias no solo de estilos sino de concepciones políticas.



Hubo un punto de inflexión que fue la carta que se jugó Robledo a favor no solo de la candidatura a la alcaldía de Claudia López sino a la defensa de su gestión en estos complejos tiempos de la pandemia.



En contravía, Petro ha sido uno de los mayores críticos de la alcaldesa. Con la crisis sanitaria por el coronavirus, Petro ha sido tan severo que llegó incluso a un debate público sobre el sistema de salud con Robledo. Ambos confrontaron sus posiciones a través de sus respectivas redes sociales.



En este escenario, la cuenta de Twitter de la serie ‘Matarife’ publicó parte una parte de una respuesta de un vieja entrevista a Robledo sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht.



En esta entrevista Robledo dice que en línea con la seriedad que lo caracteriza no menciona al expresidente Uribe Vélez porque no había pruebas contra el líder del Centro Democrático.



En el video puesto en la cuenta de Twitter de ‘Matarife’ se afirma:



“Pero lo cierto es que pruebas contra Uribe no hay”.



El senador reaccionó, y escribió: “Es de canallas ocultarse tras un anónimo, ‘Matarife’, para citarme fuera de contexto y engañar y envenenar”, y publicó el video completo de sus declaraciones. La intención de la cuenta 'Matarife' por vincular a Robledo con Uribe era obvia.



Mendoza fue más allá y, por su parte, le respondió a Robledo que no había ningún ánimo detrás del video editado, sino que “es la cuenta de una serie que le espicha las garrapatas a su patrón”, en una clara referencia a Uribe.



Y enseguida agregó: “¿Molesto, senador? Molesto el pueblo al que escupió después de la puñalada que le metió cuando apoyó al Matarife, dejando tirado a Gustavo Petro, para que Uribe nos volviera a gobernar”.



Mendoza siguió atacando a Robledo y lo señaló de ser el que puso a Iván Duque como Presidente.



La situación entró en otra fase cuando Hollman Morris, uno de los hombres más cercanos a Petro y rival en las elecciones pasadas en Bogotá de Claudia López, le dio un retui al mensaje de Mendoza.



Robledo, entonces, calificó a Morris de “irresponsable” por reenviar “ese video mutilado, que con dolo falsea a qué me refería”.



Los seguidores de uno y otro dirigente han enfilado sus ataques a través de las redes sociales en un nuevo capítulo de una confrontación antigua.



Un fractura política que se inició cuando ambos militaban en el Polo Democrático Alternativo y que ahora tiene en el horizonte no el mando sobre un partido sino un proyecto más ambicioso: llegar a la Presidencia de la República.



