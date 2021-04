La apuesta del Gobierno por un proyecto anticorrupción

En el Senado se inicia este miércoles la discusión del proyecto por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones. Es la apuesta del Gobierno Nacional para prevenir la corrupción, pero también para castigar a los responsables de ese delito.

El articulado fue elaborado por los miembros de la Comisión Nacional de Moralización y 25 entidades del Estado. La iniciativa es liderada por la Presidencia y la Vicepresidencia.



De acuerdo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el proyecto establece medidas de protección para los denunciantes, fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción, la posibilidad de extinción de dominio y pedagogía para la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, entre otros.



¿Qué contempla este proyecto?

Este es un proyecto sin precedentes, porque si bien lo trabajó el Gobierno, aquí con la Vicepresidencia, lo cierto es que el propio Presidente de la República lideró la Comisión Nacional de Moralización, en la cual hay 25 entidades del Estado, y todas ellas participaron en esta versión integrada en la que todas le dieron concepto favorable. Además, se incluyeron varias de las propuestas que hicieron en la conversación nacional.

El proyecto está muy orientado a prevenir la corrupción, porque creemos que el debate se ha concentrado sobre todo en la sanción, y lo más importante es evitar la corrupción.



¿Se hace mucho énfasis en prevención?

Lo primero es prevención, lo segundo sanción y lo tercero es el fortalecimiento institucional.



¿El proyecto contempla prevención, sanción y fortalecimiento, esto cómo funciona?

Lo importante es una serie de acciones orientadas a la prevención, porque nosotros creemos que la corrupción se da en muy buena parte como consecuencia de la falta de transparencia. Por eso nosotros hemos insistido desde la Vicepresidencia y desde la Secretaría de Transparencia en que en la medida que se logre que haya más transparencia va a haber mucha menos corrupción.



¿Y que se contempla para que haya menos corrupción?

Aquí tenemos la posibilidad de exigir responsabilidad a personas jurídicas por actos de corrupción, y eso es algo que no tiene precedentes en la legislación colombiana. Necesitamos que la sociedad también conozca cuáles son las empresas que han facilitado toda su organización empresarial para que se cometan actos de corrupción.

Tenemos un sistema de intercambio de información entre las entidades de control y la Secretaría de Transparencia.



También está la posibilidad de que la Fiscalía pueda iniciar extinción de dominio sobre las empresas que están vinculadas a actos de corrupción, tomando de manera precautelativa los bienes de los corruptos desde el inicio mismo de la investigación, y pasar esos bienes a un fondo del cual puede disponer la Fiscalía. También hay normas sobre la reparación de los daños a las personas afectadas por actos de corrupción y está la acción de repetición contra los funcionarios públicos que hayan permitido actos de corrupción.

¿En materia de fortalecimiento institucional qué viene o qué se plantea?

Hay que destacar este trabajo coordinado de todas las ideas, a través de más tecnología, a través de todo lo que significa la inteligencia artificial y todo esto nos va a permitir obstaculizarle la vida a los corruptos y de esta manera poder quitar su patrimonio, sus recursos y también evitar que a través de un entramado de empresas se esconda quiénes son los beneficiarios reales de toda la contratación.



¿Pero a la gente le da miedo denunciar?

Éste es uno de los puntos más importantes es algo en lo que yo he insistido, porque esto tampoco tiene precedentes acá en Colombia y es precisamente poderle tener reservada la identidad de las personas que suministren información sobre los corruptos. Por eso fue que yo monté el sistema de la Red Rita, la Red interinstitucional de Transparencia y Anticorrupcion.



Esto nos ha permitido tener un oficial de transparencia en cada entidad de la Rama Ejecutiva y en este momento ya son más de 260 entidades que tienen a ese oficial para que identifiquen en cada una de esas dependencias dónde están los riesgos de corrupción y reciban información de parte de personas que tienen conocimiento de corrupción y se les pueda mantener en total reserva la identidad de los denunciantes, para evitar que tengan amenazas o incluso terminen perdiendo el puesto.



En este país es común que un bandido se robe mucha plata, llegue a un acuerdo judicial, no devuelva sino una ínfima cantidad y se vaya para la casa ¿Se contempla algo alrededor de este asunto?

Eso explícitamente no está. Aquí estamos concentrados de todas maneras en quitarles desde el inicio los bienes. Pensamos que es absolutamente vergonzoso para esta sociedad la cantidad de gente que ha estado en la cárcel, que se robaron la plata de los bogotanos y de muchos lugares del país y salen a disfrutarla cuando salen de la cárcel; inclusive han tenido la casa por cárcel, eso es una sinvergüencería.



Este proyecto lo radicaron en la Cámara, pero no avanzó ¿Qué van a hacer para que ahora sí sea tramitado?

Este proyecto no avanzó en el pasado inclusive por muchas mezquindades. Uno sabe que, a veces, en la institucionalidad hay gente que por vanidades personales prefiere hundir una ley antes que permitir que salga con muchas firmas. Lo que hemos hecho nosotros es al contrario, es invitar a que todos firmen este proyecto de ley. Eso fue lo que hizo el Presidente, y por eso 25 entidades, que son coautoras, firmaron este proyecto, y hay una gran cantidad congresistas que lo están apoyando porque se dan cuenta de que este proyecto puede darles jaque mate a los corruptos.

Aquí también hay que sacar todas las medidas de pedagogía para promover la transparencia, para mostrar como la participación ciudadana garantiza más transparencia.



¿Y alcanza tramitarse este año ese proyecto?

Si alcanza, alcanza perfectamente. No sentimos muy confiados en el liderazgo que ha tenido incluso el propio presidente de la República, el compromiso de la procuradora general, del Contralor, el fiscal y del ponente que es el doctor Germán Varón. Tenemos mucha confianza que va a salir en el mes de junio.



¿Hoy se le dará el primer debate en el Senado?

Si señor, estamos en el orden del día y creo que vamos a tener una mayoría suficientemente amplia.



