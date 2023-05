La senadora María José Pizarro y el representante a la Cámara Juan Carlos Losada defienden el proyecto para regular la marihuana de uso adulto, el cual tendrá su séptimo de ocho debates el siguiente lunes, en la Comisión I del Senado, mientras que el representante del Centro Democrático Christian Garcés explica por qué es inconveniente para el país.



‘Tratamos de resolver una contradicción en la ley’: Pizarro y Losada

María José Pizarro y Juan Carlos Losada

¿Qué buscan con esta reforma?



Losada: Hay una contradicción que estamos tratando de resolver. Es legal consumir marihuana, tener posesión, desde 1986, pero es ilegal venderla y comprarla, entonces los consumidores se ven obligados a tener que recurrir a redes ilegales de narcotraficantes, de traquetos, de jíbaros, para obtener una sustancia que es legal tener. Queremos crear un mercado legal del cannabis. No podemos seguir mandando a los consumidores a redes ilegales que, en últimas, son las que se han lucrado con el prohibicionismo.



Los consumidores, entonces, cometen un delito cada vez que van a consumir, aunque consumir sea ilegal...



Pizarro: Es importante insistir en la inversión de recursos que se ha hecho en una lucha fallida contra las drogas. Se estima que Colombia ha perdido 16.000 millones de dólares, es decir, casi 80 billones en una guerra fallida contra las drogas, porque ni el consumo ha disminuido, ni la criminalidad ha disminuido ni el tráfico de drogas ha disminuido.

#HISTÓRICO🚨 Aprobado con 98 votos nuestro proyecto de #CannabisDeUsoAdulto en 6to debate.



Hoy @CamaraColombia demuestra que somos un país que quiere cambiar la fallida política prohibicionista de drogas a una basada en la prevención y la salud pública.#EsHoraDeRegular pic.twitter.com/RQhncCq2im — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) May 9, 2023

¿Cuál sería la regulación?



Losada: Hay varios modelos que se han utilizado en el mundo para la regulación. Hay dos paradigmas esenciales en lo que Colombia va a tener que decidir. El primero tiene que ver con un modelo de libre mercado, que es lo que han hecho Holanda, Portugal, Estados Unidos, Canadá, con muy buenos resultados. Canadá, en el primer año, logró quitarles el 50 por ciento del mercado ilegal a los narcos y siguen avanzando. El modelo uruguayo, que es estatal, ha logrado apenas recuperar un 35 por ciento del mercado ilegal.



Eso también porque allá le pusieron tope al THC y, por lo tanto, la gente ha recurrido a mercados ilegales para conseguir mayores dosis de TCH. Aquí lo que estamos legalizando es la venta del TCH. Creo que Colombia no debe caer en ese error, pero se tiene que garantizar una cosa esencial y es que creemos que esa reglamentación también tiene que ser lo suficientemente flexible para que en los próximos años podamos aprender de nuestros propios errores y poder avanzar y corregir rápidamente lo que haya que hacer. Si bien me gustaría un modelo de libre mercado, el Estado lo tiene que intervenir para hacerles justicia a los sectores que han sido víctimas del prohibicionismo.

¿En qué se invertirían los recursos?



Pizarro: Los recursos podrían invertirse muy rápidamente en programas de salud y de prevención del abuso de sustancias, especialmente entre niños y adolescentes. Es decir que podríamos redirigir unos recursos que hoy están en la ilegalidad, redirigirlos para poder prevenir el consumo de otras sustancias. Es uno de los grandes mitos de este proyecto.



Losada: El proyecto tiene incorporado que los recursos irán a los municipios donde se genere, si se quiere, el impuesto. Se van a quedar en las regiones esos impuestos.



¿Cómo están las cuentas para la votación en Senado?



Losada: En la segunda vuelta de un acto legislativo se requieren mayorías calificadas. Hay un número mágico: se necesita la mitad más uno de los miembros de la corporación para aprobar el proyecto. En el caso de la Comisión I del Senado se necesitan 11 votos, pues hay 21 miembros. Se podrían conseguir 11 votos entre el Pacto, el Partido Liberal, Comunes, los dos de ‘la U’ y los tres de Cambio Radical. Se oponen el Centro Democrático y los conservadores. Y en la Alianza Verde, donde hay tres miembros, dos han votado con nosotros y uno no ha votado, el senador Jota Pe Hernández, quien, de manera muy extraña, radicó un proyecto de regulación del cannabis, pero vota este negativo. Si las cosas siguen como estuvieron en el primer debate, esto no debería tener problema.

‘Es una gran mentira que se van a generar recursos’: Garcés

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

¿Por qué se oponen a esta reforma?



La agenda progresista del Pacto, del gobierno de Petro con sus aliados del Partido Liberal quiere enviarnos a un abismo donde no se conocen realmente las consecuencias que tendrá esto para nuestra sociedad. En los países donde se ha reglamentado, legalizado la marihuana, han aumentado el consumo y los costos de la salud pública para atender a los nuevos adictos. Sufrirán, especialmente, nuestras familias de estratos bajos, que no tendrán cómo proteger a sus niños y jóvenes de caer en el consumo de la marihuana y que no tendrán los recursos para pagar los tratamientos de rehabilitación.



Los autores dicen que hay un vacío porque es legal consumir, pero es ilegal comprarla…



Por un fallo de la Corte Constitucional justificándose en el libre desarrollo de la personalidad se permitió la dosis mínima, pero ahora quieren es llevar a toda la sociedad a estar expuesta a narcos que ahora serán empresarios que van a promover el consumo en la sociedad que está alejada de las drogas. Hoy el que quiere dañar su vida, su cuerpo, consumiendo marihuana, accede a ella fácilmente.

Comisión I del Senado donde será el séptimo debate el siguiente lunes.

¿No cree que se podrán generar recursos?



Es una gran mentira que esto va a generar ingresos a la nación. ¿Quién va a comprar la marihuana con IVA? El negocio ilícito va a continuar. De pronto los de estrato alto comprarán en unas tiendas muy atractivas. Pero nuestras familias humildes estarán sufriendo y padeciendo el consumo al caer los jóvenes en adicciones. La otra gran mentira es que el Estado va a controlar el negocio. En países como Canadá y Uruguay, el Estado no logró controlar el negocio. Los narcos tendrán ahora doble negocio, uno legal y otro ilegal. Se mantendrán las peleas por la venta de la marihuana ilegal y se promoverá también la cocaína, entre otros.



La gente de estratos bajos va a tener que seguir recurriendo a las ollas…



Hoy no podemos con el microtráfico en nuestros barrios. Hoy nuestras familias están expuestas y ahora le vamos a meter a esto la facilidad de acceder. Pero, además, está demostrado que aunque digan que esto es para mayores de 18 años, no es así. Según estudios, los jóvenes que consumen en el estado de Oregón (EE. UU.), donde es legal, duplican a los jóvenes comparado con los de Dakota del Sur, donde está prohibido. Esto es una forma fácil de salir del problema de la lucha contra las drogas, pero exponiendo a nuestras familias.

El problema de las drogas está. ¿Cuál es la solución? ¿Insistir en la prohibición?



El prohibicionismo sí ha dado resultados. Los presidentes han hecho una lucha frontal contra el narcotráfico. Si somos un país con limitantes en seguridad y en presupuesto, ¿por qué vamos a tomar el camino que no han tomado grandes potencias como Alemania, Francia, Suiza? En Estados Unidos lo han legalizado en 18 de 50 estados. Menos de la mitad. Es una irresponsabilidad lo que están haciendo.



¿Cree que el Senado va a aprobar la reforma?



Tengo la esperanza de que los senadores con responsabilidad y buen juicio hundan este acto legislativo y que estén sintonizados con lo que han dicho todas las encuestas que he visto y es que los colombianos no están de acuerdo con que se legalice la marihuana.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA