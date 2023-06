El proyecto para regular el cannabis de uso adulto en Colombia vivirá otra jornada clave este martes, pues hoy será el último de ocho debates que debe pasar en el Congreso. Sin embargo, si no se realiza la discusión hoy, la iniciativa se hundirá ya que no puede debatirse en extras y si no alcanza los votos suficientes este 20 de junio, se hundirá.



Por lo anterior, el Congreso está en una carrera contrarreloj, especialmente porque los votos para la aprobación están en vilo. Se necesitan en total 54.



Este lunes festivo, el Senado sesionó y esta iniciativa, que es de acto legislativo - es decir, que pretende modificar un artículo de la Constitución - estuvo en el orden del día y se escucharon de nuevo los argumentos de parte y parte.

Debate en el senado del proyecto que regula el cannabis.

Sin embargo, hacia las 11:00 de la noche el presidente del Congreso, Alexander López, decidió levantar la plenaria y la nueva citación quedó para este martes a las 2:00 de la tarde. Lo anterior fue centro de la polémica y los gritos en el Salón Elíptico, pues miembros de la oposición señalaron a López de tomar una decisión arbitraria.

Esto porque en un momento, desde la bancada del Pacto Histórico, puntualmente el senador del Alberto Benavides, le solicitó al senador López verificar el quórum pues había congresistas que no estaban en el recinto. Se cuestionó mucho, por ejemplo, la ausencia del senador Alexander López, también del Pacto.



La crítica, entonces, se dio porque el presidente del Congreso, pese a que había 53 senadores registrados y quedaban 24 minutos para que los congresistas se registraran, cerró dicho registro en medio de gritos. Se necesitaban en total 54 senadores para poder seguir adelante con la sesión.



En este momento, López cerró el registro.

Desde la oposición han señalado que esta medida se dio para ganar tiempo y buscar garantizar los votos que se necesitan para aprobar el proyecto, pues los 54 no están fijos. Después de que López tomó esta decisión, algunos de sus colegas le empezaron a gritar: "tramposo".



Incluso, en un momento, las acusaciones llegaron hasta el secretario Gregorio Eljach. "El Presidente (López) dirige la plenaria. Dijo que se cerraba el registro. Lo dijo, ¿yo qué hago? Yo tengo que obedecer lo que el Presidente me diga", explicó.

Luego, el secretario informó: "Hay mecanismos que establece la Ley Quinta cuando hay inconformidad con las decisiones. ¿Qué pasño? Abrimos el registro para verificar si hay quorum o no. Cuando iba en 53, el Presidente me da la orden de cerrar el registro. Yo la cumplo, lo cierro y anuncio el resultado. Si aparecen otros votos después, ese no es problema del Secretario, es de los congresistas, de las bancadas y partido. Yo no soy ni bancada, ni partido ni congresista. Solo hago mi tarea".



Posteriormente, Eljach dijo que solo había 53 senadores presentes y que por ende, no habría quorum. Ante la tensión que se generó en el recinto, López advirtió que "si no había garantías" levantaría la sesión y efectivamente, eso fue lo que hizo.



