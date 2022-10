El representante a la Cámara Daniel Carvalho habló sobre el proyecto de ley para regularizar el cannabis. Aseguró que “no se debe estigmatizar a quienes consumen marihuana” y defendió la declaración que hizo en el Congreso al reconocerse como consumidor activo de esta sustancia.



Mientras se realizaba la votación, que ya pasó su segundo debate, el congresista, quien fue elegido con el aval del partido Verde Oxígeno, aseguró que "no se debe estigmatizar a quienes consumen marihuana". También habló de los diferentes logros personales que ha alcanzado y dijo que ser un consumidor activo por 25 años no le ha ocasionado problemas en su salud.



"(...). Eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas. Graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Lo que nos ha hecho daño es la falta de información", afirmó en medio de su intervención.



En entrevista con este diario, explicó los detalles del proyecto y también la reacción que tuvo su intervención.Si quiere ver la entrevista en video, en la parte posterior de esta nota la encuentra completa.

Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia. Foto: Tomada de Twitter: @davalho

¿Qué piensa de la polémica que causó su declaración?



Yo conté un testimonio de vida, no fue una confesión. Yo fumo marihuana hace 25 años y eso no me ha impedido ser un profesional, un estudiante y una persona exitosa. No promociono el consumo, pero sí era necesario decirlo porque no todo consumo es problemático. La estigmatización termina haciendo más daño que la propia sustancia.

¿Cómo ha vivido esta estigmatización a nivel personal?



La estigmatización inicia por la manera en la que tengo el cabello. La gente asocia las rastas y los tatuajes a un marihuanero. La Policía muchas veces desconfía de mí y me requisan. Diría que en mi caso no lo sufro tanto porque tengo privilegios, pero es diferente en muchas personas.

¿Qué opina de los prejuicios hacia el cannabis?



El problema es que no hay información, en las familias tampoco se habla de esto y en los colegios solo se dice que el consumo es malo. El prejuicio no hace que la gente deje de consumir, sino que consuman de manera poco informada.

Su testimonio animó a otros a contar su experiencia...



Es muy valioso para quitar el estigma. Invito a la gente a contar que ha consumido porque todos los testimonios son válidos. Debemos permitirnos esa conversación como una sociedad madura para entender los diferentes matices.

Esta iniciativa se ha intentado en varias oportunidades, ¿cree que esta vez se logre?

Un buen comienzo en la lucha contra las drogas que propone el Presidente es la regulación del cannabis y debemos ponernos en línea con la tendencia mundial. Hay una sociedad distinta que eligió un Gobierno y un Congreso progresista, eso nos pone una vía expedita para lograr un cambio.

AURA MARÍA SAAVEDRA ÁLVAREZ

REDACCIÓN POLÍTICA

