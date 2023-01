El 2023 ha estado marcado por los estremecedores casos de violencia contra la mujer. El año no ha completado su primer mes y en Colombia, según la Fundación para la Paz y Reconciliación (Pares), ya se han registrado cinco feminicidios.



A esto se suman los señalamientos de acoso sexual en el Congreso. Por eso el Legislativo ya puso en marcha un protocolo y el presidente Gustavo Petro ordenó la creación de una comisión accidental para investigar casos que involucren a funcionarios del Gobierno o congresistas de este o periodos anteriores.



La senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y negociadora del Gobierno con el Eln, estará al frente de la nueva comisión. En diálogo con EL TIEMPO, explicó cómo se tratarán las denuncias, se refirió al señalamiento de acoso en contra de Mauricio Lizcano, director del Dapre, y reveló que también ha sufrido violencia de género.

¿Se puede hablar del inicio de un ‘Me Too’ en la política colombiana?



Este ‘Me Too’ inició hace mucho tiempo. Sí podríamos estar hablando de un ‘Me Too’ en el Congreso, pero me parecería muy triste que se suscribiera solo al Legislativo. Esa es una realidad que viven muchas mujeres del país en distintos ámbitos laborales. Se vive en los medios de comunicación, en las instituciones públicas, en el entorno privado y en los hogares.



¿Cuál es su mensaje para quienes han pensado en denunciar?



Sabemos que no es fácil denunciar. Menos cuando estamos hablando de poderes tan grandes como los que se manejan en el Congreso, pero yo voy a estar allí para acompañarlas y respaldarlas. Para destapar esta olla. Me parece repugnante también lo que se denunció sobre las niñas del Guaviare. Menores de edad explotadas sexualmente por miembros de la Fuerza Pública. Niñas menores de edad embarazadas. Mi mensaje es que todas las mujeres hemos sido víctimas. Yo también he sufrido el acoso, el abuso y la discriminación por ser mujer en otros momentos de mi vida. Mi compromiso es construir un cambio juntas.

Los representantes Erika Sánchez y David Racero, con los senadores Roy Barreras y María José Pizarro durante la presentación del protocolo. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Han pensado en volver a proponerle al presidente la declaratoria de una emergencia por género?



Sí. En noviembre, alertada con todo lo que venía sucediendo en el país, le presenté una propuesta a más compañeras, no solamente de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, sino también a otras compañeras congresistas, junto a la representante María Fernanda Carrascal, para que el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez declararan un Estado de Emergencia de género. Precisamente por las violencias que ya eran dramáticas. Ahora se suma no solamente el feminicidio de Valentina Trespalacios, sino también lo sucedido con las niñas del Guaviare.



¿Cómo se construyó el protocolo que establecieron para denunciar?



Esto lo empezaron a trabajar las oficinas de personal de la Cámara de Representantes. Cuando llegué a la Presidencia de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer me enteré de la existencia de ese protocolo que venían construyendo. Teníamos el mandato de hacerlo. Ya desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer había unas directrices claras en este sentido. Nosotros veníamos tarde. Además, hay una sentencia del 2021 que también nos obligaba a actuar en consecuencia, así que el Congreso venía retrasado. La idea era retomar ese protocolo en cuya construcción participaron organizaciones como ONU Mujeres y el Instituto Republicano Internacional, entre otras.

¿Cómo van a garantizar la privacidad de quien denuncie?



En primer lugar, a través del grupo de atención especializada que acompañará a las mujeres. Presentar una denuncia en un espacio de poder como el Congreso de la República no es tarea sencilla. Hoy la mayor preocupación que tenemos con ellas es su estado, la depresión emocional, la relación con sus familias, la zozobra y en algunos casos incluso las amenazas en contra de las mujeres que pueden estar viviendo una situación de este tipo. La denuncia que se hizo es mediática, no hay nombres. No hay señalamientos directos contra ningún congresista y esto pone en un estado de indefensión a las mujeres que están padeciendo esta situación.



María José Pizarro, senadora y negociadora del Gobierno con el Eln. Foto: Twitter: @PizarroMariaJo

¿Cuáles son los ejes centrales del protocolo?



Lo primero son unas medidas de orden pedagógico, es decir, irrumpir en la normalización que existe en el Congreso y en la sociedad en relación con el abuso y acoso sexual al interior del Legislativo. En segundo lugar, hay una cláusula que va a acompañar todos los contratos de quienes trabajan en el Congreso. Queremos avanzar hacia un documento que tengan que firmar servidores públicos y congresistas comprometiéndose en esta materia. Esto es un precedente que previene posibles casos futuros de acoso sexual. En tercer lugar, tenemos un trabajo psicosocial desde que se presentan las denuncias. Hay unos correos electrónicos habilitados para poder presentar estas denuncias de manera segura. Primero se da la denuncia, que puede ser anónima. Luego se activa el acompañamiento psicosocial de empoderamiento y el acompañamiento para construir la denuncia y presentarla.

¿Qué sigue tras esas acciones?



El Congreso no es un ente investigador, no somos la justicia. Hay tareas que son propias de la justicia y que no podemos suplantar. Lo que sí podemos es generar un debate muy fuerte, recoger toda la información y aquella que sea susceptible pasarla a la justicia.



¿Han recibido alguna denuncia ya?



Hasta el momento, no.

¿Qué iniciativas hay en el Congreso sobre este tema?



Soy autora de un proyecto al que le quedan dos debates en la Cámara de Representantes y el cual ya le hemos solicitado al presidente de la corporación, David Racero, que priorice. Este proyecto es el de violencia política contra las mujeres, busca erradicarla. Tiene medidas inmediatas y contundentes. Además, genera compromisos serios a los partidos políticos, a las corporaciones, a las instituciones. Les da un blindaje a las mujeres en la política.

Este es un pequeño paso necesario para atender una situación concreta, pero requerimos avanzar mucho más en la construcción de una ruta integral FACEBOOK

¿Hasta dónde harán acompañamiento?



El protocolo establece todo el acompañamiento hasta que la víctima así lo requiera. Lo importante es que podamos llegar a la presentación de la denuncia. No sería un mecanismo de acompañamiento si finalmente no tiene consecuencias judiciales, porque eso desincentiva este tipo de prácticas de manera real. Lo que se busca es que existan sanciones efectivas.

¿Cómo evitar la revictimización?



Existe una ruta y un mecanismo de atención en el que primarán la confidencialidad, la seguridad y los derechos de las mujeres, incluido el de acceso a la justicia. En la justicia hay unos mecanismos que son deficientes en algunos casos, siempre podrían mejorarse.

Algunas mujeres se quejaron de que sus propuestas se quedaron por fuera del protocolo…



David Racero hizo una convocatoria y presentó el documento para recibir una retroalimentación. Se recibieron más de 200 propuestas. Algunas permitían fortalecer el protocolo, que es de abuso y acoso sexual en el ámbito laboral. Había otras propuestas que son para una ruta integral. En ningún momento desestimo esas propuestas. Al contrario, este es un pequeño paso necesario para atender una situación concreta que se está presentando. Requerimos avanzar mucho más. Ese avance está en la construcción de una ruta integral.



¿La Comisión que pide el Presidente es distinta al grupo que se creó en la Comisión para la Equidad de la Mujer?



Sí. Son dos cosas distintas que tendrán relación. Por un lado, estamos hablando de un protocolo y de un grupo de atención especializada para atender las violencias basadas en género y, por el otro lado, el presidente Gustavo Petro hace una invitación a que el Congreso de la República y yo, como presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer, conformemos una comisión especial accidental para investigar y dar claridad frente a los hechos denunciados por el exsenador Gustavo Bolívar, algunas periodistas y medios de comunicación.

Facebook Twitter Linkedin

La senadora María José Pizarro denunció actos obscenos. Foto: Twitter María José Pizarro.

¿Hablará con Gustavo Bolívar sobre la denuncia de una red de explotación sexual en el Congreso?



Voy a hablar con todas las personas que tengan información relevante para este tema. Es la invitación que acepté por parte del presidente Gustavo Petro. Es una misión en la que yo también estoy comprometida, por eso, inmediatamente se presentaron las denuncias, actuamos en consecuencia. Hablaré con él y con todas las personas que haga falta.

¿Abordará un diálogo con todos los involucrados en el señalamiento que se hizo contra el director del Dapre, Mauricio Lizcano?



Como las denuncias contra el director del Dapre se dan en el marco de su actuación como congresista, la comisión será competente para investigar. Como bien lo dijo el Presidente, el protocolo que se va a implementar a nivel nacional tiene carácter retroactivo.

Varios sectores cuestionaron el silencio del Pacto por el caso de Víctor de Currea-Lugo. ¿Qué responde a eso?



La respuesta ya está dada en el comunicado del jueves del presidente Petro.

¿Cómo va la mesa de género en los diálogos con el Eln?

Apenas iniciaremos el segundo ciclo y esa es una de las propuestas. Por supuesto, la mesa tiene sus ritmos y mecanismos. Las mujeres de ambas delegaciones estamos comprometidas con ello. Lo que se requiere ahora es un trabajo en ese sentido.



AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ Y SANTIAGO CARMONA CARABALlo

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @AuraSaavedra_ y @scarmona926

redaccionpolitica@eltiempo.com