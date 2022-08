El debate sobre la reducción del salario de los congresistas no es nuevo, ni exclusivo de Colombia. Durante años se han pasado proyectos de ley en el Congreso y uno por uno se han ido hundiendo.

El último fue el presentado por uno de los senadores más votados en las pasadas elecciones legislativas, ‘Jota Pe’ Hernández, y generó una gran polémica a causa de sus declaraciones a medios de comunicación colombianos con respecto a tres parlamentarias que no habrían querido firmar su propuesta: María José Pizarro, Clara López e Isabel Cristina Zuleta.

"Las tres senadoras estaban muy alteradas. La senadora Clara López tajantemente me dijo que ella no lo va a firmar y ya me lo había manifestado, que no lo iba a firmar. La senadora Isabel Zuleta también me manifestó que ella no estaba de acuerdo y que no lo iba a firmar. Me manifiestan que no es la forma de hacerlo, que esas no son las formas, que no les haga ese matoneo, que no las ponga en la picota pública", dijo Hernández en entrevista con la emisora colombiana 'W Radio'.

Gran parte de la controversia se tornó sobre la senadora Pizarro, puesto que 'Jota Pe' dio a entender en la charla con 'La W' que había asegurado que el salario no le alcanzaba y que tenía una familia por mantener: "Dijo que es madre soltera, tiene dos hijas a las cuales quiere sacar adelante y que no está muy de acuerdo".

(Puede leer: 'Jota Pe' Hernández regresa iPhone y plan ilimitado que le dieron en Senado).

La respuesta de María José Pizarro

Días atrás, ante la polémica, María José Pizarro se había comprometido a apoyar el proyecto, explicando que no lo había firmado porque no lo había leído. Y así lo hizo, este martes finalmente aclaró todas las preguntas que habían surgido al respecto de su negativa a firmarlo en medio de una plenaria.

En este momento voy a firmar el proyecto de ley, independientemente del matoneo al que fuimos sometidas FACEBOOK

TWITTER

"Senador 'Jota Pe', siento que mis palabras fueron tergiversadas, las que yo le expresé a usted en la reunión privada en la que estábamos con la bancada que firmaría el proyecto de ley que usted presentó -así como he firmado todos los proyectos de ley que van en el sentido de enviar un mensaje de austeridad- es solamente que yo tenía algunas consideraciones", fueron sus palabras, publicadas en su cuenta de Twitter.

(Le puede interesar: Humberto de la Calle tras incidente: 'Estoy bien y vamos a hacer los chequeos').

Las consideraciones

Señaló que la medida debería aplicar a todos los altos cargos del Estado colombiano, argumentando que bajar el salario a los congresistas es mínimo frente a los altos sueldos del ejecutivo.

Otro aspecto que la senadora esperaba abordar por medio de este proyecto era el aumento del salario mínimo, con el fin de bajar la brecha salarial: "La brecha no es disminuir hacia abajo, es también darle dignidad a los colombianos y colombianas".



(Le recomendamos leer: Berenice Bedoya, otra congresista que no está de acuerdo con bajarse el salario).



Finalmente, esperaba dignificar la labor parlamentaria y mostrar a la ciudadanía que sí hay congresistas que trabajan arduamente en pro de sus intereses.

Siempre respaldaré el mandato popular. He apoyado y apoyaré con mi firma y voto la reducción del salario de congresistas y altos cargos del Estado, a pesar de ser sometida al chantaje y ataques machistas que no cuestionan a congresistas hombres que realmente NO apoyan la medida. pic.twitter.com/KV9Dm4Vqwj — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 16, 2022

Así las cosas, decidió firmar el proyecto de ley presentado por 'Jota Pe' Hernández, no sin antes aclarar que no estuvo de acuerdo con el "matoneo y tergiversación" a ella y sus compañeras de bancada.

Más noticias de Tendencias

- Confirman que Gobierno presentará reforma tributaria con mensaje de urgencia

- Pánico en vuelo por mujer que corrió desnuda a la cabina y dijo tener explosivos

- Transmite en vivo estando atrapado en su carro tras ser estrellado por una mula

- ¿Su cuenta en redes no es exitosa? Esta es la penalidad que podría estar sufriendo

- Elon Musk, magnate de Tesla, dice que comprará al Manchester United

Tendencias EL TIEMPO