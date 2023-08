La senadora María José Pizarro, una de las voces más representativas del Pacto Histórico, reconoce en entrevista con EL TIEMPO que el caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, afecta la imagen del proyecto político del cambio, pero “no lo sepultará”.



“Nos tenemos que dedicar, y en eso la bancada del Pacto Histórico conmina al Gobierno Nacional a seguir actuando, a seguir desarrollando el plan de gobierno, a seguir ejecutando el Plan de Desarrollo y el plan de reformas por las que votaron la mayoría de los colombianos”, dijo la congresista.



¿Cómo reciben ustedes, en el Pacto Histórico, la versión de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sobre el ingreso de plata irregular a la campaña presidencial del 2022?



Lo primero es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y es un respeto irrestricto a la justicia, a su independencia y autonomía. Esa no es una posición exclusiva del Presidente, sino que es una posición colectiva de la bancada del Pacto Histórico. Queremos dejar muy claro que reconocemos en el Presidente una persona que se caracteriza porque la causa de su vida ha sido la lucha contra la corrupción, contra las mafias, contra la ‘parapolítica’, la narcopolítica en todo el país, principalmente en la costa Caribe, y a costa de su propia seguridad, de su propia vida. Nosotros como fuerza política hemos sido absolutamente claros en nuestra lucha contra la corrupción, en nuestra lucha contra dineros ilegales.



El nuevo primer mandatario de Colombia recibió la banda presidencial de la senadora María José Pizarro, hija del asesinado Carlos Pizarro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

El Presidente dijo durante la campaña que había un plan para ingresar plata del narcotráfico en esta y pidió máxima alerta...



Lo dijo, precisamente, en campaña. El 9 de abril del año pasado dejó muy claro que había un plan para ingresar recursos ilegales en la campaña y dio una dirección absolutamente clara. Quienes no hayan seguido esa dirección tienen que asumir las consecuencias y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a los resultados de esta investigación. Lo que sí solicitamos es, como siempre, plenas garantías en todas las instancias y etapas de la investigación, la independencia y transparencia que exige no la bancada del Pacto Histórico, no nosotros como proyecto político, sino el ordenamiento constitucional y legal de nuestro país.



Nicolás confesó haber cometido los delitos de los que se le acusa, lo que viene es comprobar si esa plata entró o no a la campaña. Pero, según lo que usted dice, Nicolás desobedeció al entonces candidato y actuó por su propia cuenta en la Costa...



En este punto no ha sido demostrado que haya ingresado a la campaña presidencial el dinero que, supuestamente, recibió Nicolás Petro Burgos. Y, mucho menos, que el Presidente y la gerencia nacional de la campaña hayan coparticipado (Nicolás dice que no sabían) de alguna manera en la recepción y uso de estos dineros. Así que, por eso, nosotros estamos exigiendo también una actuación transparente y que el fiscal delegado a cargo de la investigación se limite a expresar lo que estrictamente se ha probado en el proceso y abstenerse de afirmar que existe una relación jurídicamente vinculante entre la campaña presidencial y los dineros recibidos por el señor Nicolás Petro hasta que esto no sea probado en los estrados judiciales.



Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, fueron capturados en julio de 2023. Foto: Fiscalía General de la Nación

Precisamente, esta semana el Presidente presentó la terna para fiscal...



No puedo dejar de generar una reflexión en torno a la terna que presentó el día anterior el presidente Petro a la Corte Suprema de Justicia para elegir al Fiscal General. Ha presentado una terna garante, unas mujeres que presentan y que en su hoja de vida garantizan independencia, autonomía, que tienen una amplia experiencia, independencia y autonomía y de actuación absolutamente incuestionable en la justicia, así que eso no puedo más que celebrarlo.

¿Qué opina de esa terna conformada por tres mujeres?



Es una terna que, incluso, blinda en este proceso al país. Son mujeres que han tenido un actuar absolutamente incuestionable en su ejercicio como fiscales.



La bancada del Pacto Histórico en la rueda de prensa. Foto: Pacto Histórico

¿Cómo afecta esta versión de Nicolás la imagen y la legitimidad del Presidente, sin conocer si es cierto o no, algo que ya determinará la justicia en su debido momento?



Que afecta nuestra imagen, por supuesto. Eso es innegable. Por eso, el comunicado del viernes del presidente Petro fue absolutamente contundente. En primer lugar, él pone en manos de un abogado cualquier tema relacionado con este proceso. Y, en segundo lugar, cumple con un mandato constitucional, un mandato legal, el mandato que hemos recibido del pueblo colombiano y que ha sido gobernar en Colombia durante los próximos cuatro años y ahora nos quedan tres años por delante. Es decir, nos tenemos que dedicar, y en eso la bancada del Pacto Histórico conmina al Gobierno Nacional a seguir actuando, a seguir desarrollando el plan de gobierno, a seguir ejecutando el Plan de Desarrollo y el plan de reformas por las que votaron la mayoría de los colombianos. Y que, además, benefician al conjunto de la sociedad colombiana.

Nicolás Petro y Gustavo Petro Foto: Nicolás Petro Burgos

A propósito de las reformas sociales, ¿cómo cree que se van a ver afectadas por esta versión de Nicolás Petro?



El Congreso también debe actuar con imparcialidad si la mayoría de colombianos y colombianas han votado por estas reformas, tenemos el deber de discutirlas y de debatirlas también con total autonomía. Somos el tercer poder de la Nación y lo que no puede haber aquí es que esta circunstancia judicial, que no ha sido probada, pueda afectar políticamente las reformas, sobre todo cuando hay intereses billonarios para que estas reformas no se tramiten.



Y, finalmente, un mensaje que me parece muy importante: nuestro proyecto político no ha sido y no fue sepultado por balas, por genocidios, la persecución política que hemos sufrido durante décadas, en la cual han muerto los principales líderes de nuestro proyecto político, pues, por supuesto, no lo va a hacer el caso de Nicolás Petro, a pesar de su actuar, que, definitivamente, no representa los valores colectivos de un proyecto político de generaciones. Tampoco va a enlodar la imagen del Presidente y el actuar del presidente Gustavo Petro, que, como yo he dicho, es un actuar decidido en contra de la corrupción, las mafias, la ‘parapolítica’ y la narcopolítica en nuestro país.

Entonces el llamado es a la separación de poderes. Una cosa son las reformas y otros son los hechos políticos y judiciales como este...



Por supuesto. Nosotros somos el tercer poder de la Nación y el deber de quienes representamos a colombianas y a colombianos es velar por los intereses de la Nación. Las reformas fueron votadas, el cambio fue votado por la mayoría de colombianos y de colombianas. Son reformas que benefician al conjunto de la Nación en términos de salud, laborales, pensionales y de educación, así como la posibilidad de que Colombia pueda transitar por la paz. Estas reformas, por supuesto, tienen que seguir su trámite y tienen que ser discutidas, debatidas en el Congreso. No podemos entrar en una especie de parálisis. Ese no es el rol del Legislativo. El rol del Legislativo es actuar con independencia y poner por encima de cualquier otra consideración los intereses de Colombia.

Después de la versión entregada por el hijo del Presidente, ¿cree que hay una persecución contra el Pacto Histórico y contra el presidente Petro?



La persecución ha existido siempre. Antes nos asesinaban. Hoy hay una guerra jurídica en marcha. Nosotros sabemos que estamos tocando intereses. Somos absolutamente claros cuando hemos denunciado que la corrupción no está en nuestras filas, está en las filas de otros sectores políticos que se han declarado en oposición a este proyecto.



Es allí donde están las grandes denuncias, donde están los encarcelados, las personas que han sido juzgadas por compra y venta de votos, por ‘parapolítica’, por alianzas mafiosas, por el ingreso de dineros irregulares en las campañas. Tenemos completa tranquilidad de nuestro actuar político y, por supuesto, de la forma como nosotros llevamos a cabo nuestra campaña. Así que de nuestra parte no hay ningún miedo. Es de resaltar el actuar del Presidente. Inmediatamente, no solo pide la investigación, sino que le da plenas garantías a la justicia. Ojalá así hubiesen actuado otros presidentes cuando han visto a sus hijos involucrados en escándalos semejantes.

¿Cómo está el Presidente?, ¿cómo recibió toda esta situación?



Soy hija de este proyecto político. Soy hija de un candidato presidencial asesinado 48 días después de firmar la paz. Esa es mi historia. Así que como hija, pero como madre y como líder de este proyecto, toda mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro por los momentos que está atravesando y por los que atraviesa su familia. Soy hija del exterminio de este proyecto político y nos hemos levantado en medio de enormes dificultades.



