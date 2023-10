'La crisis de salud es culpa del sistema actual y que usted lidera': Pizarro a Dilian

Sigue la controversia en el país por las declaraciones de Dilian Francisca Toro, candidata a la Gobernación del Valle del Cauca, frente al sistema de salud del país.



Toro dijo en un evento que "la culpa la tiene Petro, que no está mandando la plata para las EPS para pagarles a los hospitales y a las clínicas. Es él el que tiene la culpa".

"La culpa de que no haya plata para pagar el sistema de salud es de Petro.



¡Ese es el que tiene la culpa!" pic.twitter.com/Ee4qQsZPPm — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 17, 2023

Su declaración ha causado polémica en el país y varios la han criticado, pues le cuestionan que gracias a los votos del partido de 'La U', colectividad en la que milita, la reforma de la salud está avanzando rápidamente en la Cámara.



La senadora María José Pizarro se sumó a estos cuestionamientos y además le dijo: "Gran equivocación. La crisis de la salud es culpa del sistema actual y que usted lidera. Sus propuestas no me representan, no representan el cambio, solo representan la política de siempre, de maquinarias y clientelas".



María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Después agregó: "Este tipo de política no me representa. Mi partido es el cambio que impulsa el presidente @petrogustavo, mi partido es junto a las demandas de la gente".



REDACCIÓN POLÍTICA