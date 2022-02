Angélica Lozano, candidata por Verde Centro Esperanza al Senado, dice que las coaliciones hay que armarlas con menos anticipación, porque el tiempo compite contra la armonía de los competidores. Que lo que hizo Ingrid fue hasta ‘doloso’. Y que el rechazo de Robledo contra Gaviria surgió desde el primer día.



(Lea además: ¿En el Centro Esperanza se compite o se combate?: Fajardo responde)

¿No le parece que las coaliciones opacaron el resto de la política, como las campañas al Congreso?

Sí, en lo presidencial se chuparon y opacaron todo. Gane quien gane, se necesita un Senado con perrenque, carácter, criterio y cancha. A propósito, quisiera promocionar mis atributos de capacidad y de calidad, y también ya de algo de cancha. De saber dónde ponen las garzas…

Cierto. La han destacado como la mejor senadora de este período, según Cifras y Conceptos. 10 en la Lista Verde Esperanza, porque hay otra, la del Nuevo Liberalismo, que hizo “rancho aparte”. ¿Qué pasa si ellos le ganan al resto de la coalición? Por cierto, tienen una cuña muy buena de su lista al Congreso, que les debe estar costando millones por lo bien hecha y las horas pico en la que se exhibe…

Se nota la chequera, exacto, y esa es una realidad. Lo importante es que el centro crezca. Y que el centro esté en el Congreso apoyando a un gobierno de cambio, que esperamos sea de centro, como la Coalición Centro Esperanza.



(Le recomendamos: Cara a cara: ¿Por qué hay que votar por Alejandro Gaviria y no por Sergio Fajardo?)

Nadie sabe muy bien quiénes integran esa otra lista de la coalición, salvo que la encabeza Humberto de la Calle, que irónicamente es de Ingrid, quien ya no es de la coalición…

"Lo importante es que el centro crezca. Y que el centro esté en el Congreso apoyando a un gobierno de cambio" FACEBOOK

TWITTER

Lo ideal, como se planeó desde hace un año, era una consulta muy competitiva, y una sola lista. Pero con el surgimiento de los partidos nuevos por reparación de la Corte Constitucional, unos priorizaron su proceso de reparación. Entonces, son dos listas de la misma coalición, y creo que es una sana competencia. En estas últimas dos semanas se debe ver la pauta en televisión de la lista del Verde Centro Esperanza al Congreso.

¿Qué ha aprendido de los errores de su coalición?

El aprendizaje es: arranque con tres meses de anticipación, y no con un año. Manejar el tiempo en política es muy difícil. Tanto tiempo nos costó caro. Dio espacio para que unos externos fraguaran, conspiraran o metieran zancadilla, y que los mismos internos y competidores también se desgastaran más.

Lo cierto es que esto parece un ‘Toconal’. Todos contra Alejandro Gaviria. Hasta Jorge Enrique Robledo, y hasta Fajardo y Galán no tan directamente, anuncian que no le sacarán maleta a Gaviria si gana en la consulta. ¿Eso es una insurrección que rompe los acuerdos de la coalición? Aunque Robledo dice que Gaviria se los rompió a él y a los demás primero…

Lo de Jorge Enrique es un pataleo contra Alejandro, a quien nunca quiso aceptar. Siempre se opuso a él. No hubo un solo día en el que creyera que eran compatibles. De todas maneras esta es una consulta competitiva, abierta, no se sabe quién ganará. Parte de lo que se llaman roces y polémicas tiene que ver con eso: competir para ganar.



(Puede leer: ‘Vamos a trabajar para vencer a Petro’: Francia Márquez)

Facebook Twitter Linkedin

Lozano espera mantener su curul en el Senado. Aspira por la lista Verde Centro Esperanza. Foto: Archivo particular

A usted concretamente se la vio como una intensa promotora de que le devolvieran la personería jurídica al partido Verde Oxígeno, pero luego de ser invitada como mediadora a la Coalición Centro Esperanza, Ingrid decidió lanzar su propia candidatura. ¿Es cierto que usted le pidió la renuncia?

Sí, pero ordenemos los factores. Ingrid vino en junio del año pasado a atestiguar ante la Comisión de la Verdad, y en esa visita, ella solita, tuvo cita con todos los actores de la coalición, sin mediación alguna. Yo le compré de regalo los libros de Alejandro Gaviria. Le dije, mire, léalos, porque uno no sabe si este personaje de pronto se lanza y despega. Con el fallo del Nuevo Liberalismo, y creo que hasta ella se sorprendió, reaparecieron otros dos partidos: Salvación Nacional y Oxígeno.



Entonces, le corrijo, no la invitamos, ella solita se metió de mediadora, papel que también tuvimos Juanita Goebertus, Adriana Córdoba y yo: facilitadoras, tejedoras, yo en chiste digo, hasta niñeras, para armar la coalición. Pero de pronto Ingrid ya tuvo partido nuevo, y aunque al principio estuvo dispuesta a que lo usara quien lo necesitara, o Fajardo, o Alejandro, si no tenía las firmas, terminó cambiando de rol, y pasó de facilitadora a candidata…

¿Eso fue una traición?

Pues yo creo que si uno juega un rol de facilitador y le dan la confianza, y hasta la capacidad de dirimir y de dirigir, pues sí, queda fuera de lugar ese cambio de rol. Yo le dije que creía que su candidatura dividía el centro, eso es lo más grave. La visité y le dije con todo el afecto (porque soy una de las personas que siempre la han querido) que cualquier división, por pequeña que parezca, puede ser la que le dé el triunfo a Petro o a la derecha. Segundo, en la coalición le preguntamos a Ingrid durante muchos meses: ¿qué quieres, ser candidata presidencial? No. ¿Formula vicepresidencial? No. ¿Encabezar la lista al Senado? No. Solo quiero ayudar. Estoy aquí solamente para que esto se dé. Solo quiero articular y contribuir.



(Siga leyendo: Álex Char dice ‘no’ a llegada de Óscar Iván Zuluaga a la coalición)

Y ahora pide que no voten ni siquiera por la coalición que ella coordinó…

Injusto. Absurdo. Dañino. Descabellado. No solo yo, todos confiamos en ella. Se lo digo: es hasta doloso.

Hasta cierto punto pareció como que la pareja López-Lozano apoyaba abiertamente en un principio a Sergio Fajardo. Hasta Claudia lo dijo el día de su posesión: que el próximo Presidente iba a ser Fajardo. Y súbitamente dio la impresión de que cambiaron de favorito y se pasaron a Alejandro Gaviria. ¿Hoy están en reversa?

"Injusto. Absurdo. Dañino. Descabellado. No solo yo, todos confiamos en ella. Se lo digo: es hasta doloso" FACEBOOK

TWITTER

Lo de Claudia fue en la inscripción de su candidatura, no en la posesión. Ella quiere mucho a Fajardo y lo admira, entonces dijo lo del próximo presidente, y ahí fue Troya. Fue una de las razones del incendio de Petro contra Claudia, desde la campaña. Pero no, ella primero está bastante enchicharronada en su trabajo, entonces la que está activa en política soy yo. Nuestro candidato, el mío, perdón, ella no tiene candidato, es el que gane en la consulta. Y tenemos una historia con Fajardo, lo apoyamos. Si Fajardo no es Presidente actual es porque no quiso. Tomó unas decisiones equivocadas, como no hacer consulta en el 2018, con solo Claudia y Robledo, o con De la Calle. Sin irme por las ramas, a mí Alejandro me gusta mucho, tanto así que fui una de las voces, entre muchas, que le dijo: renuncie, láncese, salga de la rectoría y compita. Pero mi favorito es el que gane la consulta.

En el partido Verde se sabe que odian a Duque y a Uribe. Pero ¿cuál es realmente el sentimiento de ustedes hacia Gustavo Petro? Nadie ha podido saber bien cuál es...

Por un lado, de respeto, porque es una voz legítima de millones de personas que se sienten excluidas, y eso no lo podemos obviar ni minimizar en un país tan desigual. Pero, por el otro, diferencias de cómo gobernó. Diferencias de pasarse la ley, diferencias de talante. Yo prefiero que nos gobierne y lidere en este momento de cambio alguien como Fajardo o como Alejandro. Me interpretan y me representan. Petro es un guerrero de la política, sin duda, pero no me representa, no es para nada mi primera opción. Es mi última, de hecho.

Hablando de coherencia, a usted y a Claudia López hace un tiempo las demandaron ante el Consejo de Estado, por considerar que como pareja que eran no podían llegar juntas al Congreso. Ustedes desbarataron la demanda respondiendo que compartían lecho, pero no techo. Eso fue un poco inexacto, porque hoy están convertidas en la pareja política más poderosa del momento, y eso nadie lo puede negar…

No, no, no. Nuestro amor empezó de lejos, porque ella estudiaba su doctorado en Chicago en los años 2011, 12 y 13, y nosotras comenzamos una relación, a distancia, en el año 2012. Qué pena, el amor de lejos no tiene efectos legales. Era un noviazgo que no es lo que la Constitución prevé como impedimento. Nuestra relación se afianzó fue ya cuando ella volvió al país, después de ser electa senadora. Antes fue un amor de BlackBerry. Por eso no fue solo uno, sino dos fallos a favor.

Eso me da pie para preguntarle: el estrés propio del ejercicio de una alcaldía, en una ciudad como Bogotá, es monumental. ¿Eso ha puesto de alguna manera en riesgo su relación matrimonial con Claudia?

El estrés es brutal, la bendición que tenemos es que al estar las dos en política y en lo público, lo entendemos mutuamente. Por ejemplo, ahorita llevamos, yo creo que este año, más de un mes sin conversar una hora seguida. Yo llego y ella está durmiendo, y ella sale muy temprano. Entonces, el estrés es brutal, pero el estar las dos en el mismo proyecto de vida profesional, facilita las cosas. Cero riesgo con la relación; al contrario, se ha fortalecido. Pero el estrés sí es muy bravo.



(Lea además: Entrevista a Rodolfo Hernández: ¿Qué les responde a quienes todavía no lo toman en serio?)

Facebook Twitter Linkedin

La senadora bogotana Angélica Lozano es abogada y está casada con la alcaldesa de la capital, Claudia López. Foto: Archivo particular

Ustedes, pues es conocido, están luchando por un bebé, y aunque usted sea anti penalización del aborto, ¿es de las que consideran que la Corte, al haberlo abierto de manera libre hasta los seis meses cuando el bebé está prácticamente formado, fue demasiado?

Pues yo esperaba que fuera hasta la semana doce, que es como está aprobado en el mundo entero, porque el grueso de las interrupciones se da en esas primeras semanas. Lo clave es que ninguna mujer vaya a la cárcel por una medida que es desesperada, extrema, excepcional. Y mi lucha siempre ha sido por la educación sexual desde la primera infancia, porque es que a los niños chiquitos de jardín a los que hay que educar para romper el silencio, para avisar, para no dejar que el tío, el abuelito ni el papá lo toque ciertas partes, el manoseo. Yo, la verdad, sí quedé sorprendida, yo esperaba que la autorización se diera hasta los 12 meses.

¿No fue un poquito exagerada la reacción de Claudia cuando dijo que estaba absolutamente emocionada de haber podido estar viva cuando en Colombia se tomó esa decisión? ¿Además, no es como utilizar políticamente un fallo?

Cero utilización, porque es más lo que se pierde que lo que se gana. Antipolítico, digamos, sí, porque trae más daño que beneficio. La reacción se da cuando se conoce la noticia de la despenalización, porque sí es una lucha de muchas décadas en Colombia y en el mundo. Y si se emociona es porque, claro, han cambiado las cosas para las mujeres, entre comillas, “rápidamente” en estas últimas décadas.

Y, por último, Angélica, ¿el reconocimiento a la alcaldía de Claudia López se lo van a dar antes de que ella se vaya, después, o nunca?

Yo, la verdad, sí quedé sorprendida, yo esperaba que la autorización se diera hasta los 12 meses. FACEBOOK

TWITTER

Como pasa con todos los gobiernos, eso viene después, con el tiempo. Durante, se ven algunas cosas, pero las más trascendentales demandan tiempo. La planeación de los proyectos y su ejecución toman tiempo. Veo lo que está haciendo, por ejemplo en los accesos a Bogotá. Cuando se vaya, esta ciudad va a estar en rotunda obra; ya lo está, pero con proyectos que vienen de atrás y se van a complementar con obras que ella deja, y el próximo alcalde va a tener que liderarlas y ejecutarlas. Creo que su alcaldía se ve en el presente, y se va a ver en el futuro. Lo que está haciendo con el sistema del cuidado es realmente importante, como liberar tiempo de las mujeres, tiempo de trabajo no remunerado, para su inserción laboral. Todo el proceso del Metro a Suba y Engativá, pues eso no es de un día para otro, y se irá viendo.

Angélica, yo conozco pues muy bien su discurso a favor de la transparencia, y se lo creo, y por eso mismo me atrevo a preguntarle si usted está tranquila con la presunción de que no se han utilizado los recursos de la alcaldía en beneficio de los intereses políticos de la pareja más famosa del escenario político, que son la alcaldesa y su esposa senadora…

Rotundamente tranquila, porque a nosotras nos mueven mil cosas, menos el dinero. Tenemos lo que necesitamos, luchado a pulso. Prefiero perder un amigo del alma que buscarle un favor, un beneficio o un puesto en la alcaldía.



(Siga leyendo: ¿Qué molestia oculta su ‘madrazo’ contra los hermanos Galán, que se filtró?)

¿Y amigos o aliados políticos de la alcaldesa?

Tampoco. Tiene menos amigos que yo. La amiguera soy yo. También es cierto que el partido Verde ganó, está gobernando, eso no es de amigos, es de partido, y es de responsabilidad, y al que no sirve lo sacan. Pero no es por amistad. Después de que ella entregue la alcaldía le cuento, off the record, qué amigo perdí.

También le puede interesar:

- La ruptura definitiva entre Alejandro Gaviria y Robledo

​

- Peñalosa invita al uribismo a votar en la consulta por Equipo por Colombia



- 'Pido disculpas a la gente del Vichada por mi error': Rodolfo Hernández



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO