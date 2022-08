María Fernanda Rangel, una abogada cucuteña, con maestría en gobierno y políticas públicas, parece ser una de las aspirantes más opcionadas a ser la siguiente contralora General de la República.



Las posibilidades de Rangel crecieron en las últimas horas luego de que sectores mayoritarios de los partidos Conservador, Liberal, ‘la U’ y Cambio Radical manifestaran su decisión de respaldar su elección en el Congreso en pleno, el cual fue citado para el 18 de agosto para cumplir con este procedimiento.



Rangel se ha desempeñado como directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República, dependencia en la que fue clave para su creación y estructuración.



En 2005 se graduó de abogada de la Universidad Externado de Colombia con una tesis de grado que, según el Grupo Plagios SOS, podría contener apartes de otros documentos sin haber otorgado el crédito correspondiente.

Ante estas dudas, la propia Rangel dio a conocer un comunicado de prensa en el que anexó una constancia de la Universidad Externado en la que reza que su título “fue otorgado una vez cumplidos los requisitos reglamentarios” y que su trabajo de grado fue examinado y aprobado por el Departamento de Derecho Fiscal” del centro académico.



“Sea esta la oportunidad para pedir una contienda limpia y transparente en el proceso de elección del Contralor General de la República, ya que esto causa graves perjuicios morales y profesionales a quienes estamos en el ejercicio legítimo de aspirar a esta alta dignidad”, manifestó Rangel el pasado 25 de julio.



La aspirante a la Contraloría también fue secretaria General del Ministerio del Interior, cargo en el que habría sido clave el excongresista Juan Fernando Cristo, asesora de la Fiscalía General y del Ministerio de Justicia.

Los presidentes del Senado, Roy Barreras (der.), y de la Cámara, David Racero, quienes anunciaron una nueva comisión accidental que tiene previsto entrevistar a los 17 elegibles a Contralor, hoy. Foto: Prensa Roy Barreras

Según información de la Contraloría General, Rangel “trabajó con la Fiduprevisora, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura” y es “especialista en contratación estatal, lo mismo que en gestión pública e instituciones administrativas”.



Este miércoles, el senador por la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde Ariel Ávila denunció algunos hechos que, según él, harían inconveniente que Rangel llegue a ser jefa del ente de control fiscal.



De acuerdo con la denuncia de Ávila, habría una supuesta “omisión” de Rangel en “prevenir” e “investigar” casos como el presunto robo de los recursos de Ocad-Paz y, adicionalmente, la aspirante sería la “continuación de la entidad como fortín burocrático del contralor Felipe Córdoba”.

Ariel Ávila, senador de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde. Foto: Claudia Rubio

Ávila aseguró también que el papel de la aspirante en el ente de control fiscal ha sido “ineficiente” y que genera “profunda desconfianza” su presunto conflicto de interés “en el escándalo” del relleno de doña Juana. Según el congresista, su hermano Carlos Rangel estaría siendo investigado por los manejos en la concesión de este relleno sanitario.



La aspirante a la Contraloría respondió que estos cuestionamientos "solo pretenden enlodar" su buen nombre y que no tienen fundamento.



Rangel había quedado en la lista de 9 aspirantes de los que el Congreso en pleno tenía previsto elegir al siguiente Contralor General. Sin embargo, los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, decidieron conformar una nueva comisión accidental que tiene programado entrevistar a los 17 elegibles al cargo y hacer una nueva lista.



Según Barreras y Racero, la anterior comisión no divulgó los puntajes que dio en las entrevistas a los aspirantes y se busca, entre otras cosas, corregir este tipo de supuestas irregularidades.



Además de Rangel, en esa lista de 9 elegibles estaban Elsa Yazmín González Vega, Diana Carolina Torres, Mónica Certain Palma, Andrés Castro Franco, Carlos Hernán Rodríguez, Víctor Andrés Salcedo, Luis Carlos Pineda y Carlos Fernando Pérez.



