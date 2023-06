La congresista María Fernanda Carrascal hizo presencia en la manifestación que apoyó al gobierno de Gustavo Petro e incluso estuvo al lado del presidente durante su discurso, en el cual anunció dos nuevos proyectos de reforma: a la ley 30 y los servicios públicos.

De hecho, en las manifestaciones, el presidente Petro aprovechó para hablar de los escándalos en los que se vio involucrada Laura Sarabia, exjefe de Gabinete, y Armando Benedetti, exembajador en Venezuela. “No encontraron una sola máquina de interceptación porque este Gobierno no intercepta a nadie, no mientan”, dijo el mandatario.

Por su parte, Carrascal se refirió a las manifestaciones como una “bocanada de alegría, esperanza y ánimos”. Sin embargo, la congresista fue criticada por su ausencia en plenaria debido a una incapacidad médica, por lo que le preguntaron las razones por las que sí fue a marchar.

“¿Que por qué no fui hoy a Comisión Séptima sino a la movilización? Porque es mi derecho movilizarme y porque hace parte de mi labor política de representación”, respondió la congresista.

Carrascal dijo que “tenía una incapacidad ayer y hoy (martes y miércoles), pero hoy decidí no tomarla, y sí, salí algo enferma y agotada, pero mejor, salí a marchar por las reformas, no podía no hacerlo, y llegué a plenaria a seguir trabajando”.

Tras las críticas, Carrascal manifestó que, luego de la marcha, llegó a la plenaria de la Cámara para “continuar en segundo debate el proyecto de ley que busca transformar el sistema de salud en Colombia”.

