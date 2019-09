La pelea de María F. Cabal y Gustavo Petro en el Congreso

Una nueva pelea entre la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal y los defensores del acuerdo de paz con las Farc se produjo este lunes, en el Capitolio.



El incidente se presentó en la Comisión Primera del Senado en momentos en que se discutía un proyecto de acto legislativo que busca que los delitos contra los niños cometidos en medio del conflicto sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la transicional.

Todo comenzó cuando el senador de izquierda y excandidato presidencial Gustavo Petro se preguntó para qué era necesaria esa iniciativa, pues actualmente los delitos contra los menores de edad están en cabeza de la jurisdicción ordinaria.



Para Petro, el proyecto lo que busca es intentar “impedir” o “formatear” a los futuros gobiernos sobre “las formas de hacer una negociación de paz” en los eventuales procesos que se den hacia adelante con otros grupos armados ilegales.



La senadora Cabal tomó la palabra y rechazó las críticas a la iniciativa. “Nosotros tenemos el derecho de presentar los proyectos que a bien consideremos que son necesarios para este país”, afirmó la congresista uribista.



Anunció que recusaba a Petro (o pedía que se separara del debate) para el trámite de ese proyecto de acto legislativo “por su proclividad a estos grupos de ideologías de extrema izquierda y porque usted militó en un grupo terrorista como el M-19, que metía a sus secuestrados en jaulas”.



Petro le replicó a la senadora uribista y pidió que quedara como constancia lo dicho por la congresista en esa sesión.

“Ni más ni menos la senadora María Fernanda Cabal ha dicho que me recusa por mi proclividad a los grupos de izquierda. Decir eso es romper la Constitución y la ley, porque nadie puede ser molestado en su militancia o su manera de pensar. La izquierda no es ilegal en Colombia”, afirmó Petro.

La senadora por Alianza Verde Angélica Lozano, defensora del acuerdo de paz con las Farc al igual que Petro, dijo que no podía “dejar pasar por alto que una colega, con quien es permitido y válido en democracia pensar distinto, esté en el negacionismo”.



“Es válida toda controversia, pero no vamos a negar que la tierra es redonda a estas alturas de la vida. No va a poder haber paz, convivencia, desarrollo ni nada si estamos desconociendo y burlándonos de las víctimas de este país”, afirmó Lozano.



