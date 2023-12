'Pretenden que el país los mantenga': Cabal sobre condición del Eln sobre secuestros

Este martes, el comandante del Eln, 'Antonio García', se refirió en una columna a algunos detalles de lo acordado en el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla respecto a los secuestros.



García aseguró que la suspensión del secuestro depende de prolongación del cese al fuego y la búsqueda de financiación para el grupo armado.



“Es de sentido común que estos tres asuntos mencionados están relacionados, tal como aparecen redactados en los textos: 1) Prórroga del cese el fuego temporal, 2) suspensión de retenciones con fines económicos y 3) la financiación; donde el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho simultáneamente, para que todos seamos interpretados”, aseguró Antonio García.

Antonio García, comandante del Eln.

Sus palabras han generado rechazo en la opinión pública. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, por ejemplo indicó: "Han secuestrado, violado, torturado, desaparecido, asesinado a inocentes y ahora pretenden que el país los mantenga", aseguró.



La congresista, igualmente, fue clara en señalar que "los terroristas no deben imponer condiciones, es el país el que les debe exigir responder por sus atrocidades".

La columna del comandante Antonio García, del Eln

Antonio García

Frente a la financiación, el comandante del Eln ha señalado en comunicaciones anteriores que su objetivo es que sean dineros internacionales porque son conscientes de que no pueden ser recursos del Estado.



Por otro lado, García fue crítico de algunas situaciones del cese al fuego y recordó que aún no se ha llegado a un acuerdo relacionado con el fin del conflicto.



Según Antonio García: "Hemos acordado un Cese el Fuego Temporal para generar un mejor ambiente en el curso de las conversaciones, que no viene funcionando bien y será evaluando antes de cumplir los 6 meses, con el propósito de prorrogarlo, pero hay que hacer ajustes para que se cumpla bien". Además, indicó que "aún no existe ningún acuerdo sustancial sobre la paz por cuanto el Proceso de Participación de la Sociedad que construirá una Agenda de Cambios para el país, aún está en su fase inicial".

