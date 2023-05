La senadora María Fernanda Cabal tuvo que realizar una retractación por orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. La congresista cumplió publicando un mensaje en la madrugada de este 31 de mayo.



"En cumplimiento de decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA-SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, me permito rectificar la información que recibí de terceros; donde no me consta que la contratación de Julian Palacios se haya suprimido por aportar un diploma falso", trinó en sus redes sociales.

El líder, por otro lado, en el mes de marzo fue víctima de un ataque. Según lo denunció el grupo de abogados que lo representa, un desconocido llegó hasta la casa del joven y disparó en varias oportunidades. Palacios resultó herido en uno de sus brazos.

¿Libertad y orden? hoy una persona que profesa esa frase, intentó terminar con mi vida; a Dios gracias, no lo lograron. Agradezco a los médicos del Hospital Raúl Orejuela, a @bantuashanti en conjunto con el colectivo de abogados, y por supuesto a todos por su solidaridad. Gracias pic.twitter.com/WsYk8gmZ8w — Julian Palacios Obregón (@JulianPalaciosO) March 21, 2023

