María Fernanda Cabal respondió a Petro por polémica de Andrés Escobar

María Fernanda Cabal, aspirante a ser la candidata presidencial por el Centro Democrático, ha participado de varios eventos en Cali como parte de su campaña política. Justamente, en uno de ellos, hizo presencia Andrés Escobar, quien se dio a conocer durante el paro nacional por disparar a civiles.



La presencia de Escobar en la reunión de Cabal generó controversia en redes sociales. De hecho, uno de los primeros en opinar frente al tema fue Gustavo Petro, quien cuestionó la presencia del sujeto en el encuentro.



"Al no haber rechazo de los asistentes a la reunión de la S. Cabal, ni de ella misma, a la presencia de este sujeto, se entiende que apoyan el que civiles disparen a manifestantes y los asesinen", fue uno de los comentarios del líder de la Colombia Humana.



Frente al tema, Cabal no se quedó callada y destacó que él no debería juzgarla, pues, entre otras cosas, ese tipo de encuentros son abiertos al público.



"¡Las reuniones son abiertas al público! (...) El señor Escobar manifestó una inquietud; aún en Colombia hay libertad de expresión", respondió la precandidata a través de su cuenta de Twitter.



Y añadió: "La ley debe ser aplicada, pero la ciudadanía tiene también derecho a defenderse".



¿Quién es Andrés Escobar?

Cabe recordar que, el pasado 28 de mayo, en el contexto del paro nacional que inició el 28 de abril, ciudadanos que se manifestaban al sur de Cali grabaron el momento cuando Andrés Escobar disparaba a civiles, al parecer, con un arma traumática, frente a la mirada de un grupo de policías y miembros del Esmad.



Por los hechos, hay una denuncia en la Fiscalía General de la Nación.

