María Fernanda Cabal rechaza apoyo de Juan Manuel Santos para Duque

La senadora María Fernanda Cabal rechazó el apoyo pedido por el expresidente Juan Manuel Santos para el Jefe del Estado, Iván Duque, frente a las decisiones que deba tomar con el propósito de detener el mortal avance del coronavirus en Colombia.

La reacción generó una respuesta de Martín Santos lo que, a su vez, provocó que la legisladora del Centro Democrático (CD) tuvieran una confrontación con el hijo del exmandatario en la red social Twitter. Seguidores de uno y otro dieron sus opiniones al punto que la senadora fue tendencia este lunes.

“Ahí estaré”, dijo Santos la semana anterior en relación a si el presidente Duque lo necesita en algún momento.



Cabal tomó el titular de la información, hizo un comentario irónico contra él y, concluyó, que Santos era más peligroso que “el covid-19”.



El hijo del expresidente replicó: “el nivel de mezquindad de @MariaFdaCabal es lamentable”. “Mi familia y yo le deseamos paz en su corazón”, añadió Martín Santos, también desde sus redes sociales.

El nivel de mezquindad de @MariaFdaCabal es lamentable. Mi familia y yo le deseamos paz en su corazón. pic.twitter.com/JkS25LGk4V — Martin Santos (@MartinSantosR) April 20, 2020

“Mezquindad es hacerse elegir con el apoyo de alguien y luego pretender meterlo preso", replicó ella.



"No me enseñe de los que usted(es) carecen. Gracias por su buen deseo, Paz la tengo de sobra porque soy solidaria, no hago daño, ni negocios con la excusa de la Paz”, le argumentó la senadora.



Mezquindad es hacerse elegir con el apoyo de alguien y luego pretender meterlo preso. No me enseñe de los que usted(es) carecen. Gracias por su buen deseo, Paz la tengo de sobra porque soy solidaria, no hago daño, ni negocios con la excusa de la Paz. https://t.co/ISaJJa6vuI — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 20, 2020

Santos, quien gobernó al país entre el 7 de agosto de 2010 y el 7 agosto de 2018, tuvo en Iván Duque a uno de sus más severos contradictores.



Sin embargo, el jueves de la la semana anterior hizo una pausa en el silencio que se había impuesto y habló en varias emisoras. En todas pidió apoyarlo por la situación de crisis sanitaria que debe enfrentar ante la pandemia.



“Dejemos que los que mandan, manden”, dijo Santos en una charla con W Radio.



“Desde el comienzo, el presidente Duque sabe que me tiene a su entera disposición. En estas circunstancias lo que hay que hacer es rodear a las autoridades, al Gobierno, y cuando me necesite, ahí me tendrá. Son situaciones en las que uno tiene que hacer caso omiso a cualquier diferencia política o conceptual”, argumentó.

“En estas circunstancias, a los gobiernos hay que rodearlos. Lo mejor que los que mandan manden, sean responsables y acatarlos. No opinar”, indicó, entre tanto, en una entrevista con Blu Radio.



En esta emisora, el expresidente y premio Nobel de la Paz insistió en que es necesario ser solidario y reveló que está a “entera disposición” del presidente Duque en lo que pueda ayudar en las actuales circunstancias.



“Lo único que podemos hacer es no interferir”, puntualizó.



Lo mismo dijo en conversación con RCN Radio: “Duque sabe que en estas circunstancias me tiene a su lado”. Y añadió que "si me necesita ahí estaré, porque cualquier opinión mía sobre el Gobierno va a ser malinterpretada y ahora hay una incertidumbre inmensa. Entre menos complicaciones se generen pues mejor, porque no queremos ahondar en problemas".



