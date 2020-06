María Fernanda Cabal pide permitir porte de armas

Esto me parte el alma. Jóvenes, trabajando, asesinados por robarlos!@PoliciaBogota capturó inmediatamente a los asesinos, pero eso no le devuelve la vida a Juan Carlos y su familia.



Tenemos que desarmar a Bogotá!

A la gente no la pueden seguir matando por un celular o una bici. https://t.co/fp6rsfrOIN