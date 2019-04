María Fernanda Cabal llama 'ballena' a influencer y desata polémica

Este jueves cuando el país comentaba la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Antanas Mockus como senador, empezó en redes sociales una discusión entre la senadora María Fernanda Cabal y el influencer Walter Rodríguez, conocido como Wally.

En su cuenta de Twitter, Wally preguntó "¿Y María Fernanda Cabal con sus votos comprados? Bien, gracias". Luego trinó, "Y a Uribe ni una multa".



Haciendo alusión a que mientras los senadores Cabal y Uribe están en el Senado, a Mockus lo sacan de la corporación.



María Fernanda Cabal contestó unas horas después, también a través de Twitter: "Para información de la ballena Wally @MeDicenWally, la Fiscalía encontró que fue un candidato conservador quien entregó dinero en sobres a unas profesoras en el barrio Grancolombiano. ¡Atrevido!".



Y la pelea siguió, pues el joven que se hizo conocer gracias al programa semana que publica en su propia página web y en redes WallyOpina, le respondió con una serie de trinos en los que, entre otras cosas, le propuso que se pesaran para medir cuál de los dos "está más rellenito".

"Si se refiere a la película, trataba sobre una orca llamada Willy, no Wally. Las orcas no son ballenas, son delfines. #EstudieVaga", escribió Rodríguez.



Luego, tras anunciar que se refiría a "cosas serias", publicó un video de Noticias Uno sobre una denuncia por compra de votos a favor de María Fernanda Cabal. Y luego dice "¿A cuál Fiscalía te refieres, a la de Néstor Humberto?" seguido de risas.



"¿La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia en este caso? ¿NO? ¿por qué? Cuéntanos más del último acuerdo con la Fiscalía entre los señores John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutierrez. ¿Lloraron pidiéndote perdón por usar tu nombre para conseguirte votos? ¿Ya los perdonaste?", agregó Wally.



La senadora no trinar al respecto.



ELTIEMPO.COM