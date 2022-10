La cuestionada operación Orión, llevada a cabo hace 20 años en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en la comuna 13 de Medellín fue considerada por algunos como una exitosa misión que logró pacificar la zona, pero varios de sus habitantes señalan que fue una acción de violencia en la que cayeron personas inocentes, según se ha documentado a lo largo de los años.



Sofía Petro, hija del presidente de la República, Gustavo Petro y estudiante de sociología, siempre ha sido activa en redes sociales con opiniones sobre temas sociales y políticos, indicó que luego de dos décadas de la operación militar en la zona, las víctimas no han recibido justicia, verdad y reparación.



“Hoy se cumplen 20 años de la operación Orión. Aún falta justicia, verdad y reparación para las víctimas por esa política negacionista que se ha llevado hasta ahora. Primavera, Contrafuego, Otoño, Marfil, Águila, Horizonte, Mariscal, Potestad, Antorcha, Saturno, Orión nunca más”, fue el mensaje de Sofía Petro en su cuenta de Twitter.

El trino provocó la reacción inmediata de opositores al actual Gobierno, entre ellos, el de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.



En su mensaje, la senadora aseguró que quienes no padecieron, “no tienen derecho a opinar”. Su trino desató también una oleada de comentarios y críticas tanto de quienes la siguen como de quienes piensan todo lo contrario.



“Quienes admiran la barbarie que no padecieron, no tienen derecho a opinar. Y menos, cuando han sido beneficiarios directos de la impunidad a los secuestradores y asesinos del M-19. Una oración a José Raquel Mercado, por favor”, le respondió Cabal a Sofía Petro.



El trino de respuesta de la senadora se refiere también a José Raquel Mercado, sindicalista y presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, ejecutado en 1976 por el M-19, según el grupo guerrillero, por traicionar el pensamiento y las ideas de los trabajadores colombianos.



