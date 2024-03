'Es un cortocircuito familiar': Cabal sobre presencia de Lafaurie en diálogos de paz

La llegada de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, a la mesa de negociación de paz con la guerrilla del Eln es calificado por la senadora María Fernanda Cabal, su esposa, como un corto circuito para su familia.



“Eso es un corto circuito familiar porque ni a mí ni a mi hijo Juan José, quien ha sido el más activo políticamente, nos parece que sea ético. Estamos frente a un grupo que ha gozado con el privilegio inmerecido de tener reconocimiento político. A tu mamá la secuestra el Eln y es menos grave que cuando la secuestra un delincuente común. ¿Por qué las víctimas tienen menos peso cuando el crimen lo hace alguno dizque porque es delito político?”, dijo la congresista del Centro Democrático en entrevista con la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO.

Lafaurie ha expresado la importancia de su participación en el proceso debido a la violencia que sufren los ganaderos en medio del conflicto armado y asegura que son trabajadores “desprotegidos y vulnerables”, por lo que la lupa y protección del Gobierno también debería estar sobre ellos.



José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Durante los dos años en los que ha estado presente en las negociaciones de paz, el empresario asegura que ha podido encontrar puntos en común con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que desea seguir encontrando “lo que los une” para crear una reforma agraria influyente.



Para Cabal, sin embargo, las negociaciones no son el camino. “Esa farsa tiene que salir de nuestro ordenamiento no puede seguir existiendo el delito de rebelión, con eso los guerrilleros han hecho lo que se les da la gana. El estatus debería ser de terroristas (...) El Eln no puede seguir de viaje en viaje, de ciclo en ciclo, cuando aquí ustedes se darán cuenta si revisan el informe de la alta comisionada de las naciones unidas para Colombia que es una tragedia lo que está pasando en derechos humanos de Colombia”.

Cabal y el feminismo





La senadora María Fernanda Cabal se ha hecho viral en varias ocasiones por sus declaraciones sobre el feminismo y las feministas, llamándolas “feas, locas y horrorosas”.



En conversación la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO se puso sobre la mesa la importancia del movimiento feminista en el reconocimiento y obtención de derechos para todas las mujeres del mundo, incluida la senadora.



Ante el cuestionamiento, Cabal aseguró: “Estoy de acuerdo con la lucha de reivindicación de derechos, ¿qué pasa con esas pobres mujeres que trabajaban largas jornadas y su remuneración era mínima porque era hombre? adoro la reivindicación femenina, no me gusta la distorsión de una causa justa, las mujeres somos capaces de hacer el mismo trabajo de los hombres, pero no nos vas a igual ahora con la fuerza física...”.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: Alejandro Zapata Peña. Escuela EL TIEMPO

Pero mantuvo su rechazo a la acción directa durante las protestas, recalcando que la quema de iglesias es también una ofensa y violación a la libertad de culto de la gente. “¿por qué esta loquera de intentar odiar al hombre cuando somos hijas de un papá, padre, masculino, cuando tenemos hijos, hermanos. ¿Por qué llamar al género masculino “macho violador”? No señor, yo revindico las causas justas hasta cuando son justas. Ya se vuelven feminazis”.



“A mí me gusta la mujer femenina, me gusta estar arreglada, me gusta sentirme bonita, me gusta ser atractiva para el ser masculino, pero no lo de hoy que es odiar, odiar y odiar. Esa es mi controversia con el feminismo”, concluyó la congresista, quien tiene intención de participar en las presidenciales del 2026.



A favor del porte de armas



En la misma entrevista, Cabal rechazó el decreto 2515 de 2015 liderado en un inicio por el expresidente Juan Manuel Santos, y adoptado por los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, que suspende el otorgamiento general de permisos para el porte de armas.



Para la senadora, el porte y tenencia de armas funciona a la perfección para la protección de los ciudadanos gracias al proceso y límites para tenerlas.

La senadora María Fernanda Cabal reclama políticas públicas para la clase media. Foto: FOTO: Prensa María Fernanda Cabal

También aseguró que el porte de armas le parece una buena medida para bajar los niveles de inseguridad del país.



“Toda la mamertería y el buenismo me dice ‘ay, es que usted quiere armar a la sociedad’ y no señor, lo que quiero es que la gente tenga derecho a la legítima defensa, a proteger su vida. Entren a la página de índice de paz y verán que los países más seguros tienen porte legal de armas, miren a Estados Unidos, por ejemplo”, aseveró.



Sin embargo, EL TIEMPO revisó el listado de índice de paz del 2023 y encontró que tal afirmación es inexacta, debido a que países como Estados Unidos, Brasil y México, donde es legal el porte de armas, tienen un índice de paz bastante bajo. E incluso Yemen, país con el menor índice de paz del mundo, también permite el porte de armas.



Loren Buitrago

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo