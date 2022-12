Como “desconcertante” calificó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, el gobierno del presidente Gustavo Petro. En diálogo con EL TIEMPO, una de las voces más escuchadas de la oposición hace un balance de la gestión del Ejecutivo y advierte que varias de las decisiones que ha tomado esta administración “tendrán consecuencias en 2023”.



En la charla, también habló del rol de su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro del equipo negociador del Gobierno con el Eln. Dijo que lo ha instado a ser precavido y aseguró que no les ve futuro a estas conversaciones: “Es una fantasía revolucionaria de Petro”.

Cabal, quien se ha convertido en una constante crítica del mandatario, aclaró que no se amilana y reveló que sus deseos políticos “siguen firmes y en el horizonte”. Esto porque buscará convertirse en la primera presidenta de la República.

¿Cuál es su balance del gobierno Petro al cierre del año?



El balance es desconcertante, eso no es una sorpresa. Sus propuestas de cambio fueron anarquistas como lo habíamos pensado. No le han contribuido a Colombia en nada y piensan que la receta es cambiarlo todo, lo que pone en peligro la estabilidad institucional porque juegan con la confianza inversionista, las posibilidades de crecimiento, la seguridad y la Fuerza Pública. Todos estos elementos suman una crisis que se va a manifestar el año entrante.

Maria Fernanda Cabal

El Gobierno ha sido objeto de varias polémicas. La más reciente fue la del presidente de Colpensiones. ¿Qué opina?



Todas las declaraciones de los miembros del Gobierno han sido muy desafortunadas. Realmente no entiendo cómo pueden ser tan torpes o tan perversos. Un ejemplo es la ministra Carolina Corcho, que pone en jaque al sistema de salud; y la ministra de Minas, que pide decrecer. También está el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, creyendo que el ahorro pensional le pertenece al político de turno. Todas estas declaraciones van a terminar minando la seguridad institucional en Colombia.



Roy Barreras ha exhortado a algunos senadores del Pacto Histórico a que renuncien para que sean candidatos, especialmente en Bogotá…



Es una estrategia que están utilizando porque es la primera vez que llegan al poder y porque saben que están en su ‘cuarto de hora’. Ellos quieren poder vivir su fantasía revolucionaria a la luz de la reforma tributaria, el Ministerio de Igualdad y las diferentes decisiones que han tomado. Ahora van por el botín de las regiones y de los municipios.

¿Para usted hay riesgos en la reforma política que propone el Gobierno?



Es peligroso que usted siendo congresista tenga el privilegio de poder ir a un ministerio para usar los recursos públicos en beneficio propio y de la colectividad que representa. Eso borra de tajo el equilibro de poderes que es la esencia de la estabilidad de la democracia y de la libertad de los ciudadanos.

Su esposo, José Félix Lafaurie, quien también es presidente de Fedegán, concluyó, en calidad de negociador del Gobierno, el primer ciclo de diálogo con la guerrilla del Eln. ¿Qué han hablado al respecto?



Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático.

Hemos hablado poco. Él, más que negociador, es observador y está conociendo un terreno nuevo. Le he dicho que debe ser muy precavido porque, a mi juicio, los ‘elenos’ tienen una capacidad alta de organización de masas. Siempre he insistido en que el paro nacional fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Creo que el Eln fue partícipe activo de toda la estrategia de milicias urbanas y de lo que hicieron con la Fuerza Pública. También pienso que tuvieron incidencia en el control territorial para prácticamente sitiarnos en Cali y el Valle del Cauca. Así que José Félix debe entender cómo es el adversario con el que se está negociando y con el que nunca se ha llegado a un acuerdo.



¿Les ve futuro a los diálogos?



Sinceramente no le veo futuro a una negociación con los ‘elenos’, pero Gustavo Petro se empeñó en una fantasía revolucionaria que espera construir una ‘paz total’ en medio del narcotráfico desbordado. Para mí, se le va a salir el país de las manos.

Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie.

Terminó el primer periodo legislativo, ¿cómo define el lugar que tuvo la oposición frente a la reformas de Gustavo Petro?

Tristemente, por cuenta de la administración de Iván Duque, terminamos con 24 congresistas menos, siendo partido de Gobierno. Creo que es la única vez en la historia de Colombia en que un partido de gobierno no gobierna. Nos vimos diezmados en el resultado electoral, lo que nos hizo débiles, pero no nos ha quitado el ímpetu. Hemos sido varias las figuras destacadas para enfrentar las locuras del gobierno Petro que me parecen audaces y torpes porque han abierto demasiados escenarios de confrontación.

Desde el Pacto han dicho que la oposición está desconectada y que se necesita una más inteligente, ¿qué piensa?



o lo creo. Pienso que es la forma que utiliza la izquierda para rotular al adversario, ellos tratan de usar adjetivos que descalifiquen a su oponente. Creo que lo hemos hecho muy bien y los que están quedando terriblemente mal son ellos. El Pacto seguirá siendo una figura fachada porque su coalición va a deshacerse.

A propósito de eso, un sector de la Alianza Verde y miembros del Pacto Histórico tuvieron diferencias la semana pasada…



Tan solo hay que mirar lo que están haciendo con sus aliados (…) Yo veo las posturas del partido Verde y sé que están igual que nosotros (Centro Democrático) con el gobierno de Duque. Ellos se deben poner las pilas y dejar de soñar con la mermelada de turno. Si no, van a terminar completamente desplumados y liquidados.



¿Cómo define a la coalición de Gobierno actual?

Creo que la coalición de Gobierno se robó causas para convencer al público y simplemente dirigirnos a la pobreza, como la defensa ambientalista extrema, la transición hacia una seguridad energética ‘verde’. La izquierda básicamente hace lo que se le da la gana: se embolsilla las Cortes, compra al Congreso, entre otras cosas.

Facebook Twitter Linkedin

Las senadora María Fernanda Cabal sesionando en el Congreso.

¿Qué expectativas tiene de las reformas que el Gobierno prepara para el 2023?



El país está en riesgo con estas reformas. Debemos lograr un consenso con el pueblo colombiano, que nunca ha querido la izquierda ni ser socialista. Se deben sumar los arrepentidos y los ingenuos que votaron por Petro creyendo que era el cambio, pero resulta que el cambio también puede ser el suicidio. También los partidos que no deben ser coalición de Gobierno tienen que regresar, como el Conservador o ‘la U’. Si no lo logramos, el país está en serio riesgo y después es muy difícil devolvernos. Yo espero que pase y que solo quede la mala experiencia de haber sido gobernados por anarquistas.



Usted dijo recientemente que su candidatura presidencial “va firme...”



Sigue firme y es una figura que siempre está en el horizonte. Busca generar confianza, es coherente y no muda de piel. Los colombianos deben saber que es un referente de quienes queremos vivir bajo autoridad y orden, respetando la Fuerza

¿Creará un partido político para lanzar su candidatura?



Hay mucha especulación porque hay gente que quedó muy triste con el Centro Democrático por lo que fue el gobierno Duque. Hay gente que se fue y volvió, otros no quieren volver (…) Hay una cantidad de incertidumbre en el ambiente, pero yo solo digo que le demos tiempo al tiempo. Debo reconocer que pude ser figura pública gracias al expresidente Álvaro Uribe y yo aspiro a que se dé una unidad de toda la centroderecha para que el país viva mejor.

¿Qué pueden esperar los colombianos de su proyecto político?



Pueden tener confianza de que nunca pondré en juego sus ahorros y nunca voy a degradar a la Fuerza Pública porque pienso honrarlas y defenderlas. Creo que la economía puede crecer muchísimo más. Pienso que la gente no vive mejor con populismo, se trata de proporcionar acceso al crédito y potenciar la infraestructura vial porque las vías son como la circulación de la sangre en el organismo humano. Hay que seguir el ejemplo del país rico y no copiarnos del pobre, como lo hace Petro.

En cuanto a las elecciones regionales de 2023, ¿qué objetivos tiene el Centro Democrático?



El Centro Democrático pondrá candidatos y acompañará figuras donde considere que es mucho más poderosa una alianza entre movimientos y partidos que ir con candidato único. Iremos viendo cómo se mueven las candidaturas en cada ciudad y la ventaja es que los partidos tienen capacidad de supervivencia en el tiempo. Yo aspiro a que el Centro Democrático vuelva a ser fuerte en la adversidad.



Facebook Twitter Linkedin

Maria Fernanda Cabal

¿Cree que las banderas de centro están perdidas el país?



Claro. El gobierno de Duque lo que hizo fue diluir el legado del expresidente Uribe, la izquierda también se encargó de la mano del exmandatario Santos de destruirlo con falsa publicidad… lo que hacen es aniquilar al adversario y cambiar la percepción del público. Sabemos que ahora nos toca hacer publicidad con la verdad y usar las redes sociales para enfrentar a todos los bandidos que permanentemente nos señalan de lo que no somos.

¿Cuál es la mayor debilidad del Centro Democrático para lograr esta meta?



La mayor debilidad fue intentar borrar el legado del expresidente Uribe. El problema del gobierno Duque es que trató de imprimir un sello propio que no sabía a nada, uno no puede desideologizar la política porque hay reglas de juego que deben ser comunes. Sabemos que otra dificultad es no tener una oposición más numerosa; sin embargo, el tener la razón y el legado nos va a permitir volver a crecer. No será fácil, pero la gente está regresando por la ‘descuardernada’ que el gobierno Petro le está dando al país.



¿Usted qué espera de este 2023?



Aspiro a seguir en sabiduría y entendimiento. Esa es la única forma de tomar decisiones y encontrar el camino correcto. Sé que lo que se viene será peligroso para el país, pero espero que las políticas erráticas de Petro nos den la razón y podamos enfrentarlo en minoría. Tengo también la esperanza de que empezaremos a crecer, no veo al Partido Conservador votando en seis meses las locuras del Gobierno, tampoco a los demás sectores políticos, incluido el Liberal.



MAYRA TENORIO

En Twitter: @mayratenorior

