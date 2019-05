'¿El New York Times quién es?': María Fernanda Cabal

La senadora uribista María Fernanda Cabal volvió a arremeter este lunes contra el periodista del ‘The New York Times' Nicholas Casey, quien escribió un artículo en el cual denuncia que el Ejército Nacional tendría órdenes de aumentar sus resultados operativos.

Pero Cabal, en una entrevista con La W, no solo cuestionó al periodista, quien abandonó el país después de una avalancha de críticas del Centro Democrático, y en particular de un trino de la congresista que lo vincula con las Farc y en el que se preguntó cuánto le habrían pagado a Casey por el artículo. También arreció contra el medio, que es uno de los más importantes y respetados del mundo: “¿El New York Times quién es? ¿Tan respetable? Para mí no es respetable el New York Times. Es el rey de las fake news”, aseveró la senadora.



Sin embargo, Cabal se declaró una “defensora a ultranza de la libertad de expresión” y agregó que sin los medios de comunicación no se destaparían los grandes hechos de corrupción en el mundo.

Acerca de Casey, quien afirmó que salió del país después de las “acusaciones falsas que fueron lanzadas (sábado) en Twitter por María Fernanda Cabal”, la senadora uribista afirmó que sus fuentes periodísticas en Estados Unidos le dijeron que el reportero “pertenece a esa élite de izquierda que es más activista que periodista” y calificó la publicación de imprecisa, tendenciosa y con falta de rigor.



