María Fernanda Cabal denunciará al presidente Gustavo Petro por participación política

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, anunció este lunes que interpondrá una denuncia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.



La congresista señala al jefe de Estado de una presunta participación en política. Esto luego de que el mandatario convocó a un congreso progresista para que todos los partidos que componen el Pacto Histórico se fusionen en uno solo.



"Ante esta descarada participación en política de Gustavo Petro presentaré denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representes. Petro pretende saltarse la Constitución, la Ley y la jurisprudencia que prohiben la participación en política", indicó la senadora.

¿Qué fue lo que propuso puntualmente el presidente Petro?

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

La muerte de la senadora Piedad Córdoba sigue generando reacciones en el país y también reflexiones en el interior de la izquierda colombiana.



El presidente Gustavo Petro, por ejemplo, indicó que “ante Piedad, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico”.



El mandatario reiteró su propuesta que consiste en que la coalición con la cual ganó la Presidencia en el 2022 se una en un solo partido político.



El jefe de Estado planteó este domingo realizar lo que él denominó un congreso progresista. El objetivo de este encuentro, según dijo, es la configuración de un solo partido político. Para esto, el Presidente convocó, además, al “Frente Amplio en cada municipio, departamento y la Nación con todas las fuerzas democráticas que quieran”.



Por último, Petro afirmó que esta transformación tiene una finalidad muy clara: “ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el acuerdo nacional para la justicia y la paz”.

Gustavo Petro en Davos. Foto: Presidencia

Pero ¿por qué el Presidente insiste en esta iniciativa? La respuesta está en la Constitución. El artículo 262 indica que los partidos pueden ir a elecciones en coalición solo si la suma de su votación anterior es menor al 15 por ciento de los votos registrados.



En las pasadas legislativas, el Pacto obtuvo más de ese margen (un 19 por ciento), por lo que no podrían volver a unirse bajo esta figura en dos años.



Es por eso que varios miembros de la coalición han hecho llamados para consolidar una sola fuerza. Sin embargo, lograrlo no es tan fácil, especialmente porque no todos quieren ceder.Si bien la mayoría de la bancada tiene claro que el único camino que les queda es unirse para tener éxito en el 2026, hay varios reparos a la propuesta.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

