María Fernanda Cabal se la juega toda con Donald Trump

Este martes, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se refirió al trino del Embajador de los Estados Unidos en Colombia sobre la supuesta participación de políticos colombianos en la campaña presidencial en los Estados Unidos y lo calificó de "desafortunado".



(En contexto: María F. Cabal: ‘El trino del embajador de EE UU es desafortunado’)

Incluso, en diálogo con La W, la senadora uribista preguntó "qué posibilidad pueden tener congresistas colombianos de influir en la campaña estadounidense".



Cabal en diversas ocasiones se ha mostrado a favor de la reelección del actual mandatario Donald Trump.



Su apoyo lo ha demostrado de diversas formas. Una de las que más ha llamado la atención es una fotografía de la senadora en una biblioteca luciendo un tapabocas de color negro, con la imagen del líder republicano y la frase: “Trump 2020”.



Junto a la foto escribió: "Me encantó mi tapabocas #Trump2020 🇺🇸 Gracias 'This Is Silicon Valley' por el regalo".



Esa página vende productos con leyendas polémicas. Por ejemplo, luego de la histórica votación del domingo en Chile para reformar la constitución, lanzaron una camiseta con la leyenda "Pinochet no hizo nada malo", junto a la imagen del dictador.



(Además: 'Insto a políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones')

Otros políticos que han opinado sobre elecciones en EE. UU.

El senador uribista, Carlos Felipe Mejía, ha compartido videos de la campaña de Trump.



"La última administración también negoció el terrible trato, "Obama, Biden, Santos", con los carteles de la droga colombianos. Se rindieron a los narcoterroristas y aumentaron la producción de drogas. Más que claro, presidente @realDonaldTrump", fue uno de los videos que compartió.



(Además: Pacho Santos habla de su supuesta injerencia en campaña de EE. UU.)

"La última administración también negoció el terrible trato, "Obama, Biden, Santos", con los carteles de la droga colombianos. Se rindieron a los narcoterroristas y aumentaron la producción de drogas". Más que claro, presidente @realDonaldTrump pic.twitter.com/NUjZIqL7Dy — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) September 25, 2020

El senador Roy Barreras publicó en Twitter una fotografía con el tarjetón de la votación para el demócrata Joe Biden. "Fué un placer! Mi respuesta a Trump: Mi voto por Biden...", trinó.

Fué un placer! Mi respuesta a Trump: Mi voto por Biden... pic.twitter.com/2i8899aRWO — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 25, 2020

El representante de los colombianos en el exterior por el Centro Democrático, Juan David Vélez, también ha compartido videos o mensajes de la campaña de Donald Trump.



Asimismo, el senador de la Colombia Humana se ha referido en diversas ocasiones a las elecciones de EE. UU. Incluso se han enviado diversos mensajes con Trump.



(Puede leer: Campaña de Trump le responde a Petro y lo llama 'castrochavista')

Les propongo decirle a @realDonaldTrump que sus aliados en Colombia son los que se han empoderado gracias al dinero del narcotráfico y que ellos han producido un genocidio en nuestro país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 25, 2020

