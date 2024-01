Cabal respalda propuesta de Gobernador para revivir frentes de seguridad en Antioquia

En las ultimas horas ha causado polémica una propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de revivir las redes de cooperantes y los frentes de seguridad.



El gobernador argumentó que el propósito de la iniciativa es que la Fuerza Pública trabaje de la mano de la comunidad y que esta sea "los ojos de los soldados y policías".



(Además: ¿Qué futuro le espera a la ministra del Deporte tras perder los juegos Panamericanos?)

"Queremos conformar muchos frentes de seguridad ciudadana no armada para que nos ayuden a consolidar la seguridad en todos los territorios", aseveró Rendón y ante las críticas del regreso de las Convivir, aseguró que este no es el objetivo y descartó que la ciudadanía no tendrá armas.



(Lea: Las tres semanas de planeación del presidente Gustavo Petro)



Una de las voces de respaldo de la propuesta del gobernador, que llegó al cargo con el aval del Centro Democrático, fue la senadora por esta colectividad María Fernanda Cabal, quien insistió en que los ciudadanos no pueden estar "a merced del crimen".

Respaldamos la propuesta del gobernador de Antioquia @AndresJRendonC, de revivir las redes de cooperantes y los frentes de seguridad.



Los ciudadanos no pueden estar a merced del crimen. pic.twitter.com/Cnxex9RW84 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 4, 2024

"El país no aguanta más violencia ni urbana ni rural. No aguanta más secuestros, más extorsiones, más masacres. Por eso, acompañamos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a reactivar todos los frentes rurales de cooperación, toda la información posible para trabajar de la mano de la Fuerza Pública", dijo la congresista uribista.

Facebook Twitter Linkedin

Posesión de Andrés Julián Rendón como gobernador de Antioquia en Cisneros. Foto: Gobernación de Antioquia

Añadió que así como hay frentes locales de seguridad en los barrios de las ciudades, así tiene que ser en "cada rincón de la ruralidad. No puede ser que agricultores, campesinos, ganaderos, no puedan defenderse y quedar a mereced del crimen. A organizarnos, de la mano de las instituciones para proteger la vida, la libertad y la honra de los colombianos".



Contrario a Cabal piensa el senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda, para quien la experiencia del pasado en estos frentes de seguridad no fue la mejor.



"El gobernador de Antioquia propone frentes de seguridad ciudadana, pero apegados a la ley. La experiencia del pasado es tozuda: ciudadanos desarrollando iniciativas de seguridad termina en justicia privada. Por ahí no es. Trabajemos en una alianza social para el Acuerdo Nacional; única vía para lograr la paz", comentó Cepeda.



(En otras noticias: Razones por las que es importante acercarse diplomáticamente a África, según experta)



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA