Sigue el debate en el país por el sorpresivo aumento de 1.208 plazas para la Procuraduría General de la Nación. Si bien, hasta ahora los comentarios más ácidos han venido de parte de la oposición ahora también son miembros de la coalición de gobierno que muestran su rechazo a la decisión.

Es más, Margarita Cabello deberá responder ante el Congreso el porqué del aumento de la nómina. “La reforma al Código Disciplinario debe ser aclarada”, dijo Juan Carlos Wills Ospina, representante a la Cámara por Bogotá.



“Llamaremos a la Procuradora Margarita Cabello, para que le explique al país mediante una audiencia pública, la reforma real que se tiene; no permitiremos más actos de corrupción”, argumentó el parlamentario que milita en las filas del Partido Conservador.



Pero eso no es todo. Según informó el Noticiero CM&, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ampliación de nómina de la Procuraduría no cumple con el fallo emitido por ese organismo en el cual se condenó al Estado colombiano por la destitución del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro en los años de 2012 a 2016, como hasta ahora lo ha sostenido la jefe del ministerio público.



Ese medio dijo que la decisión no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso de Petro, y “cuestiona que la Procuraduría todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular”, de acuerdo con el informativo, basado en la resolución del pasado 25 de noviembre.



El noticiero sostiene, además, que la CIDH “se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto”.



En entrevista con RCN Radio, Wills dijo: “La reforma a la Procuraduría se hizo después de un amplio debate. Lo que hicimos fue darle un rango internacional a esta entidad para que tuviera la función de investigar y de sancionar no solo con todas las garantías para que el funcionario público tenga las dos instancias, sino también para llegar a más actos de corrupción, que es lo que hemos venido evidenciando en el país, el incremento y la falta de juzgamiento para este tipo de hechos”.



En consecuencia, anotó el parlamentario, “vamos a llamar a la procuradora general de la Nación para que explique, en audiencia pública desde el Congreso a todo el país, cuál fue la reforma que se hizo, para que expliquemos cuáles son esas reglas internacionales que se exigen para que la Procuraduría pueda seguir trabajando de manera natural”.



