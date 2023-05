Marelen Castillo llegó a la política de la mano a comienzos del 2022 cuando el entonces candidato presidencial Rodolfo Hernández la invitó a ser su fórmula vicepresidencial para enfrentarse a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Sin embargo -reconoció- no se habla con él desde el 21 de julio del 2022, un día después de su llegada a la Cámara de Representantes gracias al estatuto de oposición, que les da dos curules en el Congreso a quienes queden de segundos en las presidenciales.



En entrevista con EL TIEMPO aseguró que solo tiene agradecimiento con el ingeniero y aclaró la polémica por la deuda que tenía con Hernández. "Eso está saldado totalmente".

Sobre el actual Gobierno cuestionó la avalancha de reformas, que no avanzan, y cuestionó que con los discursos el presidente Gustavo Petro "está trayendo modelos de otras dictaduras que han afectado mucho nuestra América Latina. Pero, además, invitando a la gente a ir en contra del sistema y las instituciones".



(En contexto: Pelea entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo llega al Consejo de Estado)

Facebook Twitter Linkedin

Marelen Castillo, representante a la Cámara. Foto: Prensa Marelen Castillo.

¿Cuál es el enredo que hay en la Liga de Gobernantes? ¿De quién es ese partido?



El partido no existía antes de las elecciones, era un grupo significativo de ciudadanos. El 19 de junio, cuando fue la segunda vuelta, el grupo desapareció. Por el Estatuto de Oposición se pudo establecer el partido y viene la constitución de este.

¿La tuvieron en cuenta?

No fui invitada a la constitución. Eso es violencia política. Se usó una figura que no era política pero que tenía un proceso en la vida académica en Colombia. Fui útil para la fórmula, pero cuando se va a conformar el partido no soy invitada, aunque sí estoy en la curul. Una ciudadana, que no conozco, demandó la personería del partido, se suspende por un tiempo y yo empiezo a interponer ante el Consejo Nacional Electoral que evalúe mi caso porque hoy estoy ejerciendo un liderazgo político, estoy representando a esos colombianos que votaron por este proyecto político y se deben garantizar mis condiciones para el ejercicio político.



(Le puede interesar: ‘Gobierno y Congreso deben representar la unidad nacional y no la división’: Roy)

¿Con esas acciones su objetivo es entrar al partido?



Decía un amigo: no voy donde me invitan, menos donde no me invitan. A mí no me invitaron. Me invitaron ahora por un correo porque el Consejo Nacional Electoral les exigió. Pero no estoy pidiendo ser parte. Quiero es que me den la posibilidad de seguir haciendo mi ejercicio político. ¿Cómo puedo hacerlo? Perteneciendo a un partido, que me respeten el estatuto de oposición.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

¿Cómo está la relación con el ingeniero actualmente?



Con el ingeniero, solamente, mi eterna gratitud porque me invitó a hacer parte de este proceso. ¿Por qué pude ser parte de este proceso? Por un proyecto de vida que yo llevaba trabajando hace muchos años por mi experiencia, por mi formación académica. Si no, no podría estar aquí en el Congreso. Con el ingeniero, lastimosamente, desde el 21 de julio del 2022 no tengo ninguna comunicación con él.



(En contexto: Se enreda la presidencia del Congreso / En Secreto)

¿Cómo es el lío de la plata que usted le debía y no le pagó, según él?



Eso está saldado totalmente. Es muy sencillo. Nosotros hicimos un acuerdo. Soy una mujer que toda la vida ha trabajado, y le dije: ingeniero, te puedo acompañar, tengo estas condiciones para poder subsistir mientras que estamos en campaña. Me dijo que si ganábamos, le devolvía el dinero. No ganamos, pero, además, el recurso está en Cuentas Claras, se cobró en la reposición de votos. Aquí quedó saldada la deuda.

Facebook Twitter Linkedin

Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Qué vendría para el Congreso si Roy Barreras deja la presidencia?



Roy es del Pacto Histórico. Para mí, es más de lo mismo. Suena que el presidente va a ser Alexánder López y, para mí, es el Roy 2.0.



(Lo invitamos a leer: Alistan la terna para elegir al nuevo fiscal general / En Secreto)

Ya lleva casi un año en el Congreso, ¿cómo se ha sentido en el Capitolio?



Son diez meses en los que una colombiana que nunca había ostentado un cargo público llega a hacer un ejercicio legislativo. Y un ejercicio legislativo interesante pero con diferentes aristas. Y una arista es que nunca he sido de gobierno. Yo no estuve en los anteriores, tampoco soy de este. Soy una colombiana más en el Congreso. Sola y sin bancada. Y opositora a conciencia, por vocación, porque no estoy de acuerdo con el ejercicio político que se está dando hoy. Llegar y ver realmente cuál es el movimiento político en el interior del Congreso y el Legislativo lo pone a uno a reflexionar. ¿Qué pasa en Colombia donde se toman las decisiones, donde se legisla? ¿Verdaderamente se legisla para todos los colombianos con un interés colectivo o un interés personal? Ahí empieza uno a ver cómo es realmente la política.

¿Y cómo es realmente?



Realmente la política, Dios mío, es más de lo mismo. Se forma este gran colectivo que hay en el Congreso, que en este momento está fracturado, se forma la coalición de gobierno, y estos partidos de la coalición, para mí, no permiten hacer un ejercicio legislativo democrático, donde se puedan tomar decisiones, donde se vele por los intereses de todos los colombianos y en este colectivo todos se suman a ello.



(Otra noticia recomendada: Estas son las preocupaciones tras el duro discurso del balcón de Gustavo Petro)

¿Qué opina de la reforma de la salud?



Creo que han perdido mucho tiempo. No estamos llegando a un buen consenso porque el ejercicio que hizo la exministra de Salud Carolina Corcho fue impositivo. Fue una reforma para imponer un pensamiento ideológico y no la realidad. Pero quiero aclarar que sí estoy de acuerdo en que se debe hacer una reforma de la salud, porque, para mí, el sistema de salud es muy bueno, pero como tiene fortalezas tiene debilidades. Todos estos meses de desgaste del Gobierno y el Legislativo no han permitido avanzar en otros puntos que son fundamentales y coyunturales para Colombia, como la reforma laboral y pensional. Hoy, la reforma está parada, no ha salido adelante porque están buscando los votos de los congresistas para sacarla adelante.

Facebook Twitter Linkedin

Marelen Castillo recorrió las calles del barrio La Base en Cali durante campaña. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

¿Qué opina del discurso del balcón? ¿Fue radical?



Sí, lastimosamente ese discurso en el balcón no es auténtico. Está trayendo modelos de otras dictaduras que han afectado mucho nuestra América Latina. Pero, además, invitando a la gente a ir en contra del sistema y las instituciones. ¿Por qué tengo que incitar al pueblo a ir en contra de la legislación y la institucionalidad del país? Es fuerte lo que él hace. Ojalá esto de incitar a las calles no atente contra la seguridad de muchos colombianos.



(Lo invitamos a leer: David Racero: 'Mentiría si dijera que no quiero ser presidente')

¿Usted cree que la propuesta suya y la del ingeniero Rodolfo debió haber sido la elegida, que ustedes hubieran hecho las cosas diferentes?



Hoy no puedo decir cómo sería porque es generar un escenario de una gestión que no sabemos cómo sería y, además, el país cómo estaría en este momento porque qué pasaría con los otros 11 millones de votantes cuando lo que hemos visto en la oposición en periodos pasados es que hay que incendiar el país. No sé decir cuál sería hoy el escenario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA