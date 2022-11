¿Marelen Castillo, quien fuera compañera de fórmula en la carrera a la presidencia de la República con Rodolfo Hernández se quedó sin partido político? La pregunta gravita en el ambiente tras haber llegado al Congreso por haber disputado la segunda vuelta -que perdieron con la llave Gustavo Petro Francia Márquez- por una demanda en el Consejo Nacional Electoral. Ambos deben ir allí para definir el futuro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, la colectividad que fue uno de los fenómenos políticos de este 2022.

El movimiento, sin embargo, tuvo un fugaz éxito. No solo perdió la presidencia, sino que Hernández abandonó el Senado para frustración de los más de 10 millones de personas que votaron por esta alternativa.



El CNE citó al excandidato presidencial y a su fórmula para definir qué pasará con la Liga. ¿Por qué?



Una ciudadana elevó una acción judicial en la que alegó que la actual representante a la Cámara, en cumplimiento al Estatuto de la Oposición, no hace parte de la colectividad otorgada por el CNE al exalcalde de Bucaramanga para impulsar su candidatura a la presidencia.



La Liga se encuentra suspendido mientras se resuelve la demanda que, además, argumenta que la vallecaucana no fue incluida en sus estatutos y actualmente ejerce como congresista sin el respaldo de este u otro partido político.



El magistrado Cristian Quiroz del CNE la citó a ella y a Hernández para el próximo martes 15 de noviembre. En la diligencia, el ingeniero tendrá que explicar por qué no incluyó a la otrora fórmula vicepresidencial en su colectividad.



Se trata de uno hecho que fractura a la Liga. Hace unas semanas se produjo una controversia por un audio en el que Hernández le exige a Marelen Castillo que le pague un dinero tuvo un capítulo más con las palabras de ella: “Considero irrelevante profundizar en el contenido del audio publicado por una importante cadena radial. Más allá de lo que allí se exprese, el país está frente a temas de trascendental importancia y la gente necesita que nos concentremos en esto”, dijo.



"Vine al Congreso a trabajar con el ritmo que la vida me ha enseñado, con el ritmo de una vida tan intensa, como el debate del proyecto de 'paz total', considero irrelevante profundizar en el contenido del audio publicado”, sostuvo Castillo.



“El país está pendiente de temas trascendentales de vital importancia. La gente necesita que nos concentremos en atenderlos”, agregó.



El audio revela una discusión entre ellos dos que se habría dado después de la segunda vuelta presidencial y de haberse hecho los acuerdos entre los partidos políticos para la distribución de dignidades en el Congreso, en julio pasado.



En este se escucha que el excandidato presidencial le reclama a Marelen por participar en acuerdos políticos en la Cámara de Representantes sin haberle informado.



“Es que usted puede decir: eso es un cambalache. Ese cambalache no me lo propongan a mí. ¿Por qué no llamamos a Rodolfo ya?”, se le escucha decir a Hernández, en el audio que reveló Caracol Radio.



Ella se defiende diciendo: “Yo no puedo cambalachar nada porque yo no tengo votos ni nada. Yo no puedo comprometerme a nada”.



Entonces, el ingeniero le dice: “Yo no estoy regañando ni nada, sino haciendo una reflexión: ¿a quién le debemos estar aquí?, ¿a los políticos o a los colombianos que creyeron en una filosofía y que están ‘recontramamados’ que apenas eligen representantes los traicionan? Eso es lo que nos tenemos que preguntar”.



Ella contesta: “Que, si quedábamos en la Vicepresidencia, después pagábamos”. Ante esta respuesta, el excandidato le aclara que el acuerdo habría sido que ella le devolvería esos recursos “si le entraba plata, de la Vicepresidencia o de ser representante” a la Cámara, como efectivamente llegó a serlo Marelen después de la campaña presidencial.



Ella le aclara entonces: “No, solamente hablamos de la Vicepresidencia”, y Rodolfo le responde: “Yo sabía que usted iba a salir con eso”. Sin embargo, la congresista le aclara que el tema lo pueden conversar y que ella no tiene problema. “Usted me va a devolver a mí, porque esa plata la puse yo”, le reclama Rodolfo, quien le advierte que “sus ingresos son el doble de los que tenía” antes.



“No, no señor. Mire, yo le hago la propuesta de pago y se los devuelvo, no se preocupe. Yo sé la hago”, le dice Marelen a Rodolfo. “Yo quiero ser clara. Yo no he negociado absolutamente nada y le voy a explicar: yo no puedo negociar, y ellos lo saben y no sé por qué ahí vienen las malas interpretaciones. Usted y yo llegamos por Estatuto de la Oposición y mi voto no vale para nadie, porque yo llego a la Comisión Primera, por eso ellos no están negociando conmigo. Ellos, por oposición, quieren que yo sea la segunda vicepresidenta, pero yo no puedo negociar nada. Ellos me buscan a mí es por ellos dos, porque ellos sí cuentan para la negociación de las comisiones”.



