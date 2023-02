El presidente Petro y su gabinete pasarán por el Congreso tres iniciativas sustanciales para su plan de gobierno esta semana, pero también se jugarán el pulso en las calles con un actor clave: la oposición.



Este martes el turno será para el Ejecutivo, cuya convocatoria de salir a las plazas públicas fue hecha por el mismo Presidente, quien, desde el balcón de la Casa de Nariño, se dirigirá ante los asistentes que se congreguen en la plaza de Armas. La cita es a las 3 p. m. Este llamado ha sido interpretado por algunos como una forma de ejercer presión al Legislativo antes de la discusión de las reformas; sin embargo, el Gobierno niega que sea así.



(Puede leer: Reforma de la salud y marchas: los hechos que marcarán esta agitada semana)

David Racero, presidente de la Cámara y representante del Pacto Histórico, le respondió tres preguntas a EL TIEMPO al respecto.

‘Salimos para hacer pedagogía’: Racero

Facebook Twitter Linkedin

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Prensa David Racero

¿Por qué saldrán a movilizarse con el gobierno?

Cuando éramos oposición reivindicábamos la movilización y el diálogo como expresión constitucional y de legítima de participación. Las democracias maduras tienen esa capacidad de plantear la discusión y la deliberación. Salimos para posibilitar el diálogo en función de hacer pedagogía de las reformas, de discutirlas, de plantear cuál es la agenda que los ciudadanos quisieran profundizar sobre la gran apuesta del cambio. No comparto la idea de que solo hay que invitar a la gente a votar cada cuatro años y después dejar de consultarles. Por eso nos movilizamos.



¿Qué opina de la marcha de la oposición?

Bienvenida siempre. Es bueno que los que no piensan igual a nosotros, que debe ser así, se manifiesten. Eso es fortalecer la democracia, pero sí les pido que por favor lo hagan de manera argumentativa. Pero si harán la movilización en contra de un “gobierno guerrillero”, así como Miguel Polo Polo lo expresa, pues eso dice mucho.



¿Qué expectativas tienen de su movilización? El año pasado no les fue muy bien...

Es entendible que Colombia no está acostumbrada a hacer movilizaciones apoyando un gobierno. El país está acostumbrado más a movilizarse a partir de la indignación y la exigencia. Cuando uno motiva a discutir la agenda del cambio, ya en sí mismo el número de personas que salgan el martes es positivo.

‘Esto puede terminar en paro’: Miguel Polo Polo

La oposición, por su lado, saldrá a marchar este miércoles contra la gestión del jefe de Estado. Tienen contemplado iniciar a las 10 de la mañana, con 12 de puntos de encuentro en Colombia y siete en el exterior.



Quien ha liderado la convocatoria en esta oportunidad es el representante Miguel Polo Polo. Ya recibió el apoyo de algunos congresistas del Centro Democrático y el pleno respaldo de Cambio Radical. Desde este partido señalan que entre los motivos para salir a marchar está protestar en contra de la reforma de la salud. “La ministra Carolina Corcho lleva años hablando de acabar las EPS, ese es su sueño con su nefasta reforma”, sostiene el partido. Dicho proyecto, justamente, será el centro de múltiples actividades políticas que marcarán estos intensos días.



Polo Polo, igualmente, le respondió a EL TIEMPO tres preguntas sobre el tema.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Polo Polo en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

(En otras noticias: El Gobierno le mete la presión de la calle al debate de sus reformas en Congreso)

¿Qué razones tienen para salir a marchar?

Varias. En los pocos meses de gobierno, el presidente Petro ha mostrado su tinte dictatorial. Vimos cómo tomó control absoluto de los servicios públicos, de Ecopetrol y ahora quiere estatizar la salud y las pensiones. Quieren acabar con el sistema de salud. A eso nos vamos a oponer. La movilización se puede convertir en un paro. Si vemos la voluntad del Gobierno de conciliar, pues también estamos dispuestos, pero si seguimos viendo esa actitud de hacer solo lo que ellos quieren, nos vamos a un paro.



¿Qué opina de las movilizaciones convocadas por el Gobierno?

Es una payasada. Ellos ya tienen el Poder Ejecutivo y hasta el Legislativo. Tienen un afán de entorpecer las marchas de la oposición que fueron convocadas para el 14, pero que Petro, por el afán de no querer tener oposición y que no se muestre lo impopular de sus reformas, convocó el mismo día. Por eso cambiamos.



¿Quiénes van a marchar?

Espero que salga el Centro Democrático, que los veo muy callados. Solo han salido a apoyar Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. El expresidente Uribe, Nubia Stella y el partido están muy callados. Espero que tomen una postura radical. Saldrán taxistas, camioneros, empleados de empresas minero-energéticas y sectores religiosos. Esperamos a más de 200.000 personas. Si superamos el millón, maravilloso. Petro ahí vera que la cosa no la tiene tan fácil.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA