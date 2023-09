El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, habló con EL TIEMPO sobre la jornada de manifestaciones de este 27 de septiembre convocada por el Gobierno Nacional.



Aseguró que es una manera de presionar al Congreso para que se aprueben las reformas sociales, pero también advirtió que hay una participación en política, ya que según él se está aprovechando para promover a los candidatos del petrismo, como Gustavo Bolívar, quien aspira a la Alcaldía de Bogotá.



¿Cómo recibe la oposición la nueva convocatoria del Gobierno? ¿Qué cree que hay detrás de estas manifestaciones?





El problema no es la movilización, el problema no es la protesta. El problema no es que los ciudadanos se expresen. El problema es quién organiza, quién financia y con qué objetivo lo hace. Si estas marchas fueran absolutamente independientes, libres, espontáneas, orgánicas, pues no tenían ningún problema incluso si la agenda y el propósito fuera el mismo: apoyar al Gobierno o apoyar a un candidato.



¿Entonces cuál es el problema?



El problema es que quien organiza es el Gobierno Nacional para presionar al Congreso y, en general, para beneficiarse ellos mismos. Quien financia es el Gobierno con recursos públicos para hacer política y para imponer una agenda inconveniente. Los objetivos son presionar al Congreso y beneficiar a los candidatos petristas. Ese es el problema de fondo. Gustavo Petro está amenazando la democracia colombiana con estas marchas. No puede ser que con la plata de los colombianos, que con tanto esfuerzo pagan impuestos, se financia una movilización para alimentar el ego de Gustavo Petro. Lo único que pretenden es tener un comité de aplausos que no va a tener ningún efecto pero sí le va a hacer mucho daño al país.



Y la movilización fue muy promocionada. En el prime time de televisión nacional pasaron varias propagandas invitando a los colombianos a marchar...



Sobra decir que el Gobierno ya ha hecho varias marchas este año y le ha ido mal. Han sido un fracaso. Siguen insistiendo, hoy tienen más capacidad, más recursos, más dinero, más funcionarios. Pero el punto aquí es que esta marcha no es espontánea ni libre. Es organizada por el Gobierno. Además, me acusa sorpresa que Petro es quien está gobernando y parece es estar haciendo oposición desde la Casa de Nariño. Es que las marchas por lo general son de la oposición o de la ciudadanía para exigirle al Gobierno una respuesta.

Y aquí, casualmente, son quienes están gobernando quienes promueven una movilización para exigir una respuesta que, de alguna manera, ellos pueden dar. Petro fracasó como presidente. Le fue mal. No está cumpliendo lo que prometió. Les está haciendo daño a los colombianos. Petro quiere cambiar la atención a una serie de discusiones alrededor del discurso, de la política, la movilización. Y tenemos que juzgar a Petro por sus hechos, sus ejecuciones, no por sus palabras. Este esfuerzo con esa publicidad y todo este despliegue es para desviar la atención sobre lo que no está haciendo Gustavo Petro.



Hay polémica por el gasto de recursos...



Hay plata a los colectivos que se están movilizando. Un buen ejemplo es la Onic, que ha recibido en el año de Petro presidente 40.000 millones de pesos por convenios de manera directa. Eso es indignante, es que podría ser hasta corrupción. Y por último está la megatarima en la plaza de Bolívar pagada con recursos públicos y que costó 263 millones de pesos para tarima, sonido y pantallas. Eso sin contar artistas ni todo el despliegue. No podemos tragarnos este sapo. Y además todo esto lo está haciendo es para alimentarse el ego. Estas movilizaciones no van a presionar al Congreso para aprobar las reformas. Puede que se apruebe, pero por las transacciones politiqueras que está haciendo el Gobierno con algunos congresistas.

¿Cree que con esta movilización se va a ver beneficiado Gustavo Bolívar?



No es casualidad que la marcha sea a un mes de las elecciones. No es casualidad que la marcha coincida con la toma del Gobierno en Bogotá, este jueves y viernes. El Gobierno va a hacer una toma en donde, seguramente, va a desplegar toda su capacidad buscando generar presencia para poder facilitarle el camino al candidato petrista, Gustavo Bolívar. Pero, además, tiene el congreso de los pueblos, que son cinco días en Bogotá con miles de indígenas pagados por el Gobierno para que vengan a marchar y se queden en Bogotá. Es obvio y más cuando Gustavo Bolívar se autoproclama como líder de esta marcha, pues está aprovechando esta coyuntura financiada con recursos públicos. Gustavo Bolívar y Gustavo Petro están recorriendo un límite que podría ponerlos en aprietos legalmente. Al final, lo que uno ve es la utilización política de esta marcha a un mes de las elecciones para favorecer a los candidatos petristas que, a propósito, hoy van mal en casi todas las ciudades de Colombia.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA