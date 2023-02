El próximo 15 de febrero se llevarán a cabo movilizaciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. La convocatoria, esta vez, la ha estado liderando el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, quien ha sido uno de los principales opositores a las medidas del jefe de Estado.



El congresista, incluso, habla de que podrían iniciar un paro nacional como respuesta a las reformas que el Ejecutivo planea sacar adelante este año. Entre ellas está la de la salud, la pensional y la laboral.

Desde finales de enero, Polo Polo ha usado sus redes sociales para hacer llamados a diversos sectores para que se unan a la marcha. El pasado primero de febrero, por ejemplo, invitó a los trabajadores de todas las plataformas digitales de trasporte a que se sumen. "¡Estamos con ustedes! Juntos somos más fuertes. Demostrémosle al guerrillero que con el país no hará lo que se le venga en gana ¡Qué (sic) tiemble!", trinó.



Su mensaje lo hizo en medio de la polémica que se generó esta semana luego de que se conoció un borrador de proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte que pretendía afectar a las plataformas de transporte. Dicho proyecto finalmente quedó suspendido hasta que no se logre un consenso entre todas las partes.



Por otro lado, el representante también convocó a los taxistas y aseguró que este gremio, desde Medellín, ya confirmó su participación en la movilización.

El cambio de fecha de la marcha contra Petro

Tanto oposición como Gobierno habían convocado a los ciudadanos para salir a las calles el próximo 14 de febrero. Sin embargo, fueron varios los sectores que señalaron que eso sería inconveniente por las confrontaciones que se podrían generar.



Uno de los que hizo un llamado a la tranquilidad fue el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien dijo "que grupos extremos no aprovechen las marchas el mismo día 14F progobierno y de la oposición para generar agresiones y no soluciones".



Desde el Ejecutivo fue el mismo presidente Gustavo Petro el que invitó a la plaza pública para discutir las reformas que pretende sacar adelante este año. Entre ellas, la de salud, la de trabajo y la pensional. Sin embargo, aún no es claro cómo serán estos encuentros.



En las marchas del año pasado, los líderes de las marchas en contra del Gobierno fueron organizaciones de ciudadanos con el respaldo de la oposición. Esta vez el liderazgo lo tomaron desde el Congreso.



Bogotá septiembre 26 de 2022. Marcha nacional en contra del gobierno. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Finalmente, Polo Polo anunció en sus redes sociales que se vio en "la obligación" de modificar la fecha y en un trino informó el nuevo día.



"Ante la insistencia del guerrillero de querer convocar sus huestes a las calles el mismo día de la oposición, nos vemos en la obligación de reprogramar la fecha para el 15 de febrero. Que él saque su primera línea el 14, que nosotros al día siguiente saldremos a llenar las calles", manifestó.



"Esto no puede ser cosa de llegar a las plazas y después a las 2 todo el mundo para su casa, así lo hicimos en el 2022 y Petro y sus ministros se burlaron en nuestra cara aprobando sus reformas. Esto tiene que ser hasta que el gobierno eche atrás sus reformas #ALaCalle15F", complementó.



Polo Polo fue demandado por Barreras ante la Corte Suprema de Justicia por referirse al jefe de Estado como 'guerrillero'. El senador del Pacto Histórico aseguró que el representante "ha creído que puede impunemente llamar guerrillero a nuestro Presidente Gustavo Petro y delincuentes a todos sus ministros e invitar a asonadas a quienes dispararon contra los jóvenes", dijo Barreras.



¿Por qué se han generado críticas a la convocatoria de Petro?

Analistas consultados por este diario coinciden en que el jefe de Estado, con esta iniciativa, está poniendo un punto de partida respecto al apoyo popular que pueden tener las reformas.



Por eso para Andrés Segura, consultor en asuntos públicos y docente de comunicación política, esta idea le puede ser útil a Petro porque “lo que se busca es que la percepción sobre el apoyo se traslade hacia las medidas y de alguna forma se reoriente la manera en que los congresistas interpretan el clima de opinión de los colombianos”.



Otra percepción tiene el senador de Cambio Radical, David Luna. En diálogo con EL TIEMPO, explicó que Petro busca “desacreditar y desinstitucionalizar a los órganos que deben tomar finalmente las medidas. Estamos viendo un Petro presidente muy parecido al Petro que fue alcalde”, afirmó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE

Jairo Libreros, profesor de Ciencia Política de la Universidad Externado, coincide en eso y sostiene que el mensaje del jefe de Estado es “equivocado” y mal diseñado, pues “desinstitucionaliza la capacidad que tiene el Congreso para ser el centro ideal del debate y deja por fuera a sectores que tienen voces calificadas”. Menciona, además, que con esto, Petro busca una distracción para ganar tiempo “para completar el articulado o para no someterlo al escrutinio de los expertos”.



Eso sí, todos coinciden en que esta propuesta también es una forma de adelantarse a los retos que implicará sacar adelante sus proyectos.



Las voces críticas también llegaron desde la oposición, ya que en el Centro Democrático tildaron la propuesta de populista. Así lo mencionó la senadora Paloma Valencia. Pero para Segura, la forma en la que está planteada la iniciativa no representa una expresión populista “porque se propone como un complemento al ejercicio que se llevará en el Congreso. No se está profundizando un antagonismo entre pueblo vs. élites”.



Distinto piensa el abogado Ramiro Bejarano, quien le expuso a EL TIEMPO que el talante de Petro es manejar una democracia plebiscitaria.



“Eso consiste en una forma de gobierno en la que el gobernante de turno pretende avalar sus decisiones mediante una especie de plebiscitos en las calles. Eso me parece que es propio de dictaduras, es lo que llamaban en la época de Uribe el estado de opinión”, explicó.



Para Bejarano, este estilo de gestión termina afectando a la oposición porque señala que esta se queda sin instrumentos para expresarse contra el Ejecutivo, pues ya no tiene la salida de debatir en las calles.

