En medio de un agitado debate de un proyecto de ley contra el maltrato animal, impulsado por la senadora Andrea Padilla, el Senado decidió no darle trámite a la iniciativa.



Varios partidos políticos decidieron salirse de la plenaria. Pero, finalmente, y con el objetivo de que la iniciativa no se hundiera, se decidió hacer una audiencia pública y, una vez esta se realice, volver a poner el proyecto en el orden del día.



La iniciativa ya había sido agendada hace unas semanas, pero la plenaria, en cabeza del presidente del Senado, Roy Barreras, decidió darle prioridad a la Ley 418, el principal marco jurídico para la 'paz total' impulsada por el presidente Gustavo Petro.



En ese momento se creó una comisión de senadores para socializar el proyecto y despejar dudas de algunos sectores políticos los cuales argumentaban que hay sectores de la economía que viven de las corridas de toros y las peleas de gallos, por ejemplo, que son prácticas que la ley busca prohibir.

Ahí vamos, confiando en la sensatez, la discusión democrática y el compromiso de la coalición de gobierno para avanzar con este PL 085 @PartidoVerdeCoL @PactoCol @soyconservador @PartidoLiberal @petrogustavo @RoyBarreras pic.twitter.com/LVn0r92vJ3 — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) November 9, 2022

Padilla aseguró este miércoles que ha sido un proyecto concertado, debatido y socializado con sectores en "múltiples escenarios, no solamente en Bogotá, sino en regiones". Y argumentó que dicha comisión cumplió su misión.



Pero la senadora uribista María Fernanda Cabal argumentó que se debe conocer las costumbres y fuentes de empleo de "la gente buena, la gente que no siembra coca ni asesina. Esa es la gente que ustedes están dejando hoy sin empleo.



Y agregó que dicha comisión debía visitar los territorios en donde se llevan a cabo las prácticas que quieren abolir, las cuales no se hicieron.



Eso fue argumentado por el senador Guido Echeverri, de Alianza Verde, quien fue gobernador de Caldas y dijo que "hay mucha gente de Manizales que vive durante todo el año de la temporada taurina y creo que esto es muy importante en la economía de esta capital".

En este momento en plenaria de Senado cuando se iba a iniciar a debatir los proyectos animalistas (toros y gallos) las bancadas de Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador se salieron del recinto. ¡Indignante! pic.twitter.com/HMzTXCPMqG — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) November 9, 2022

En medio del debate hubo un fuerte llamado del senador Mauricio Gómez Amín, del partido Liberal, quien pidió votar de una vez: "No podemos seguir perdiendo el tiempo, salgamos de este proyecto, votemos sí o no".



Tras varios minutos de debate, el partido de 'la U' y el Centro Democrático se retiraron del recinto y la senadora Padilla acogió la proposición para realizar una audiencia pública.



"No se trata solamente de los animales, se trata de lo que hay detrás de esto como sociedad y es si vamos a seguir aceptando o no espectáculos alrededor de la muerte, economías alrededor de la muerte solamente por el capricho de entretenernos. No hay en hay en el fondo derechos, solamente hay privilegios y caprichos", y agregó que tenemos derecho a generar economía, pero no "aplastando las vidas de seres que sienten y sufren igual que nosotros".



A esta iniciativa se sumó la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, quien tiene un proyecto que iba a ser debatido este miércoles sobre la prohibición de las peleas de gallos.



Esta es la segunda vez en menos de una semana que el Congreso le da la espalda a un proyecto que busca impedir el maltrato animal. La semana pasada la Cámara de Representantes hundió un proyecto que pretendía prohibir las corridas de toros, el cual era de autoría por el representante Juan Carlos Losada.