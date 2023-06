Las congresistas María Fernanda Carrascal, Pacto Histórico, y Cathy Juvinao, Partido Alianza Verde, libran una dura confrontación pública: “Qué vergüenza oírla" hablar "como habla la derecha”, escribió la representante a la Cámara tras una entrevista en la que Juvinao expresó varias críticas a la marcha de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.

“Veo a un presidente radicalizado y culpando al mundo externo de su propia incapacidad”, dijo, además, Juvinao en una entrevista en Blu Radio.



“El presidente salió de manera desatinada a depreciar a quienes salieron a manifestarse, diciendo que eran una clase media alta arribista, que salieron a protestar como lo hicieron en su momento los esclavistas”, aseguró la parlamentaria de los verdes.



Según dijo, Petro está “pateando todo” y acusando al Congreso de dejarse comprar, además de culpar a los medios. Eso, añadió la representante, es el camino para que las reformas se hundan.



“Lo que veo es a un presidente radicalizado y ya situándose en la posición beligerante de culpar al mundo externo de su propia incapacidad. Si él presidente Petro quisiera aprobar las reformas, estaría asumiendo una estrategia que sería casi que la apuesta que la que hay ahora, estaría buscando consensos, una discusión pública”, agregó en la charla.



También se refirió a las cifras que usan en la exposición de las reformas, como las del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según mencionó, los congresistas deberían dejar de pelear y enfocarse en entenderlas para poder tramitar con éxito los proyectos de ley que tanta polémica causan.



“Una cosa es el debate de los ciudadanos y otra que los congresistas del Gobierno peleen contra las cifras del Dane, uno no pelea con las cifras, las interpreta y, si es Gobierno, traza unas políticas públicas para cambiarlas”, dijo Juvinao.



Carrascal, por su parte, respondió: “Te suplico que no asegures algo que no sabes, la reforma laboral se cae por trámite, no porque no se hayan logrado consensos, la ponencia logró más de 80% de consensos. Quedó en medio de las dos otras reformas, y de una agenda legislativa compleja con dificultades en la coalición”.



“Tres meses coordinando la reforma laboral y no recibí una sola proposición de

@CathyJuvinao”, dijo Carrascal.



“Ni la intención de sentarse a revisarla, a conversar, a trabajar para mejorarla, cosa distinta pasó con algunos de sus copartidarios, incluso con congresistas de todos los partidos”, agregó.



“Ya empezó a atacarla en medios, ¿lo siguiente que veremos es que se una a la oposición para archivarla o que presente mil proposiciones para cambiarle la estructura principal como quiso hacer con la #ReformaALaSalud? Cathy, te invito a construir, los trabajadores y trabajadoras merecen de nosotras un trabajo en equipo para mejorar sus condiciones y, por ende, la productividad de las empresas. Espero que podamos recomponer el camino”, añadió Carrascal.



“Vergüenza es que no puedas separar un debate estadístico de tus propias opiniones, y que te dediques a pelear inútilmente con las cifras que da el mismo gobierno. Cuando entiendas que ahora eres legisladora y no activista quizás se logren los consensos para la #ReformaLaboral”, le respondió, por su parte Juvinao.



