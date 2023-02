La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal se ha convertido en una de las principales figuras jóvenes del Pacto Histórico, la coalición liderada por el presidente Gustavo Petro.



En diálogo con EL TIEMPO, habló de la convocatoria del mandatario para respaldar sus reformas, la cual se hará este martes 14 de febrero y dijo que es momento de hacer los cambios estructurales del país. Comentó, además, que los roces que se dan en el Pacto son normales y que pese a este todos trabajan por un objetivo en común, que es sacar adelante el proyecto con el que ganaron la Presidencia y obtuvieron un número considerable de curules en el Congreso.



El Presidente convocó a la ciudadanía este martes a respaldar las reformas en la plaza pública, ¿qué opina de esa convocatoria?



Llevamos mucho tiempo esperando las reformas estructurales en el país. Llevamos décadas luchando para poder tener la posibilidad de hacerlo y ahora que somos gobierno, que tenemos la posibilidad de hacerlo, no podemos dejar solo al presidente Petro. Es la movilización popular la que siempre ha legitimado el cambio y esta vez no podemos estar exentos.

Algunos críticos de esta convocatoria dicen que se está invitando a defender unas reformas que no se conocen. La de la salud solo se conoció hasta la noche del lunes…



Los textos son un requisito necesario para que se pueda iniciar el trámite legislativo. Sin embargo, la reforma sí se conoce. No solamente han sido propuestas de campaña, también hay una construcción colectiva de movimientos sociales desde hace mucho tiempo. El texto es un requisito para llevarlo al Congreso, pero la construcción colectiva se ha hecho en los diferentes escenarios, como en foros, academias, instituciones públicas, entre otros espacios. La reforma de la salud tiene, por lo menos, una discusión de 15 años. En esencia, se sabe qué es lo que se quiere y se sabe lo qué es lo que los colombianos quieren y necesitan.



María Fernanda Carrascal, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Twitter: @MafeCarrascal

La reforma ha generado muchas dudas e inquietudes en la coalición de gobierno. ¿Cómo ve los mensajes que han enviado los partidos? ¿Es algo similar a lo que sucedió en la reforma tributaria?



Creo que es natural y más cuando se habla de reformas tan importantes, porque la salud nos toca a todos y todas sin importar el bolsillo, sin importar absolutamente nada. Por eso, esta reforma se hace tan trascendental. Todos y todas somos pacientes, pero, además, esta reforma toca unos intereses económicos muy importantes. Es evidente que al ser el Congreso representante de los distintos sectores, hay representantes tanto de los pacientes como los trabajadores de la salud, como de los empresarios de la salud. Se espera, si se puede decir de alguna manera, que haya pugnas dentro de las bancadas de acuerdo a quienes representan. Eso, además, es parte de la democracia y es saludable. Una reforma tan importante y tiene que tener toda la discusión que sea necesario.

¿Cree que se ha generado desinformación alrededor de esta reforma?



Es necesario tener en cuenta que hay gente alarmista y que tiene intereses económicos en esta reforma, que ha tratado de promover noticias falsas frente al proyecto sin conocer el texto y que le generan a la gente un miedo, como si la reforma y el proyecto que se radicó fuera palabra de Dios, como si fuera quedar necesariamente establecido. Es necesario hacer un ejercicio pedagógico, no solamente los políticos, también los medios de comunicación, y contarle a la gente que en el trámite legislativo la radicación es el primer paso. Es decir, que se radica como un requisito para empezar a discutir el articulado y no necesariamente lo que se radica es lo que queda.



El texto definitivo, que lo convierte en ley, va a tener muchas modificaciones, seguramente, porque se va a discutir en democracia. Y discutir en democracia implica concesiones, artículos que saldrán, artículos que se modificaron y artículos nuevos, porque todas las bancadas, incluida la bancada de gobierno, tiene iniciativa legislativa y eso significa que podemos proponer nuevos artículos, podemos modificarlos. Creo que hay que bajarle un poco a la ansiedad y tener mucha paciencia porque a todos y todas nos conviene que esto salga bien. Nos conviene, de verdad, dejar de ser tan alarmistas, dejar de promover noticias falsas y ser lo más responsable posible y abrir todos los espacios de discusión.

Cambiando de tema, a propósito de las denuncias que hizo el senador Gustavo Bolívar sobre abuso en el Congreso, ¿qué es lo que está pasando en el Capitolio?



En el Congreso está pasando lo mismo que está pasando en la sociedad en general, en la sociedad colombiana, y es que empezamos a nombrar algo que siempre ha pasado pero que no se conocía como un problema. El abuso y el acoso sexual han hecho parte de nuestro sistema en general. Hoy lo estamos nombrando y es importante decir que estamos en un momento muy incómodo, muy pero muy incómodo, y muy incómodo porque somos generaciones que teníamos normalizada un montón de cosas, comportamientos y maneras de relacionarnos, y es muy incómodo empezar a reconocer que eso ya no está bien pero, además es incomodísimo empezar a reconocer hombres que nuestro alrededor, que amamos, pueden estar involucrados en algún tipo de acoso o de abuso sexual. El debate se está dirigiendo solamente a la abuso sexual y eso no es el único tipo de abuso que hay en el marco de trabajo.



Lo que está pasando hoy en el sector público, que comenzó en parte gracias a las denuncias Congreso, es algo natural que se está dando en todas las esferas. Agradezco, como representante a la Cámara, como mujer, que sea justamente en el Congreso porque se supone que es en las instituciones públicas donde deberíamos empezar a dar ejemplo para la sociedad. Pero no es la única ni es el único sector donde se presenta.

Mafe Carrascal con representantes de FESCOL y UTRASD. Foto: Prensa Mafe Carrascal

¿Qué plantea para evitar más abusos?



Estamos planteando que no solamente exista un protocolo. Agradezco la Comisión Accidental para la Mujer, a María José Pizarro (lidera las investigaciones), les agradezco la intención a los presidentes del Congreso por tratar de promover el protocolo. Sin embargo, el protocolo, según hemos discutido y trabajado con diferentes organizaciones, se queda muy corto. Primero, porque solamente habla de violencia o de abuso sexual y, como digo, hay muchos otros tipos. Segundo, porque el protocolo no es lo único, tiene que haber toda una ruta de atención y prevención a las víctimas. Tenemos que tratar de brindar garantías para que las mujeres en el sector público se sientan seguras a la hora de denunciar.

¿Y usted cómo se hace un activo en el congreso?



Yo he tenido tres roles dentro del Congreso. He ido durante varios años como activista, después fui asesora y ahora soy congresista. Definitivamente esos roles son diferentes. Y, en definitiva, uno sí se siente en indefensión siendo la segunda porque, obviamente, aquí el tema son las relaciones de poder. Y si todavía se siente siendo congresistas, imagínate cómo sea una persona que vive de su salario y en donde hay un montón de hombres poderosos alrededor.



En cuanto al Pacto Histórico, ¿hay divisiones en la coalición?



En el pacto pasa exactamente lo que pasa en todos los partidos políticos. Es la primera vez que somos gobierno y los sectores alternativos no habían tenido la posibilidad de juntarse, es la primera vez que estamos juntos. Esos que estuvieron durante tanto tiempo con el poder, que además tienen bastante miedo, son los mismos que nos infiltran las reuniones, los mismos que nos infiltran las conversaciones. Pero todos los partidos tienen ese tipo de discusiones. Por qué, porque estamos en democracia y en democracia hay diversas posiciones. Al final, actuamos como bloque, pero eso no quiere decir que las discusiones no se vean.

Claro, ser del mismo partido no quiere decir que todos sean los mejores amigos…



Exactamente, pero tenemos un objetivo común. Hay unos con los se lleva mejor, otros con los que se hace amistad y otros con quienes sencillamente se saca adelante lo que se tiene que sacar. No somos enemigos, no somos amigos muchos, pero tenemos unos objetivos muy claros en común, por eso fue que logramos las victorias durante el semestre pasado, que fue el semestre el aprendizaje, logramos una curva, la pasamos rápido, la verdad yo me siento muy orgullosa de la banca porque en medio de todas las diferencias, sacamos nuestros objetivos adelante.

¿Cómo ven la figura de Roy Barreras los más jóvenes del Pacto?



Nosotros tenemos muy claro que Roy entró en un momento clave y que su experiencia ha servido para facilitar los procesos. Ha servido también para facilitar esa curva de aprendizaje.

¿Cómo se están organizando de cara las regionales? No se ven muchos movimientos



No, nosotros ahorita estamos muy concentrados en las reformas. Ha habido movimientos regionales, en las regiones ya muchas cosas se mueven, pero lo que es el Pacto Histórico, se están adelantando algunas reuniones para confirmar si vamos juntos. La idea es ir juntos como un todo, como el Pacto Histórico, pero todavía no se habla de avales, no se hablado el mecanismo con el cual vamos a elegir las candidaturas. Esto es un proceso y al ser una coalición con partidos tan fuertes, hay una diversidad manejar.



Algunos miembros del Pacto con la ministra de Minas, Irene Vélez, en el Congreso. Foto: @agmethescaf

Usted lleva muchos años trabajando como activista en el mundo político, pero cómo se ha sentido como congresista. ¿Cómo ha sido su experiencia estos meses?



Ha sido muy interesante, creo que cuando uno está desde afuera no alcanza dimensionar, de verdad, la cantidad de cosas que se pueden hacer estando adentro, realmente trabajando, realmente poniéndose la camiseta, haciendo un buen equipo, teniendo voluntad política, se pueden hacer muchos trabajos del verdadero control político. Sigo con la idea que tenía desde hace muchos años: tenemos que seguir renovando estas instituciones, tenemos que seguir renovando el Congreso de la República, hay que sacar a los que no trabajan, sacar a los que están representan unos intereses muy particulares que van en detrimento de las mayorías. Hay gente que sí trabaja y gente con la que se puede sacar cosas adelante.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA