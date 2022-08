La representante María Fernanda Carrascal, una de las caras jóvenes que llegan al Congreso después de haberse dado a conocer a través de redes sociales por publicaciones en contra del actual gobierno y quien logró quedarse con una curul en la Cámara por el Pacto Histórico, mostró su descontento con Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Atlántico a quien calificó de ‘manguito’.



La representante por Bogotá le reclamó fuertemente a Escaf por haber llegado a acuerdos por debajo de la mesa con otros partidos, rompiendo los acuerdos anteriores, para quedarse con la Presidencia de la Comisión Séptima.



“Les presento al nuevo manguito: @agmethescaf Pasó por encima de la @ColombiaHumana_ y @PactoCol para quedarse con la Presidencia de la Comisión Séptima, hizo acuerdos por debajo de mesa con Conservadores, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático”, escribió en su cuenta de Twitter la congresista.

Escaf, por su parte, le respondió con vehemencia mediante otro trino en el cual le dijo: “A esta falta de respeto no te contestaré con la misma piedra. Es bajo lo que haces. Y sucio. Soy de Colombia Humana y tenía el mismo derecho tuyo a postularme. Se gana con votos, María Fernanda, no con trinos, y mucho menos con difamaciones. Pasaré la página. Te invito a SUMAR".

Y seguidamente, en otro trino sostuvo: "Me honra haber sido elegido presidente de la Comisión Séptima. Estaré a la altura del cargo y lucharé desde esta dignidad para que los colombianos tengamos una Vida Digna reflejada en un mejor sistema de salud y unas leyes laborales más justas. Llegó la hora del Trabajo Digno", dijo Escaf al haber sido elegido.

Por eso la representante lo comparó con Jonatan Tamayo Pérez, más conocido como ‘Manguito’, quien en 2018 protagonizó una polémica con la lista de los Decentes, una vez se posesionó, para que al final le diera su total apoyo al Centro Democrático. Este congresista se quemó en las pasadas elecciones.



Este rifirrafe se deriva, al parecer, tras una fractura interna del Pacto Histórico, partido político al cual se le daría la presidencia de dicha comisión, que tras un acuerdo interno se había decidido que quedaría en poder de Carrascal.



En días pasados, las diferentes bancadas, incluyendo al Pacto Histórico, habían llegado a algunos acuerdos para definir la conformación de las mesas directivas del Congreso de la República y las presidencias de las diferentes comisiones.



