Madres cabeza de familia podrán pagar penas con trabajo comunitario

Una buena noticia recibieron este fin de semana las mujeres cabeza de familia que hoy están pagando condenas en las cárceles del país.

Según cifras del Inpec, en 33 años la población femenina en las cárceles del país creció más del 400 por ciento, al pasar de 1.500 reclusas en 1991 a 6.954 en la actualidad.



Ante la alerta sobre el vertiginoso aumento de las mujeres en el sistema penal colombiano, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México adelantaron un estudio que concluyó que del total de las mujeres condenadas en el país, el 75 por ciento de ellas eran madres cabeza de familia y el 53,4 por ciento han sido condenadas por delitos menores en los que habían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.



Esta cruda realidad motivó al Senador Rodrigo Lara a presentar ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa, que este fin de semana se aprobó en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.



La iniciativa fue conciliada y aprobada por ambas cámaras del Congreso y ahora se encuentra a la espera de sanción presidencial.



Las penas alternativas que ahora se aplicarán consistirán en cumplir su condena mediante la prestación de servicios de utilidad pública que estas mujeres realizarán extramuros. Se trata de un enfoque de la pena restaurativo que permitirá cumplir el fin resocializador de la pena.



Los requisitos para acceder a dicho beneficio son:



- Ser mujer madre cabeza de familia.

- No tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito.

- No haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la seguridad de su hijo.

- Debe demostrar que las condiciones de comisión del delito estén asociadas a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.



Esta normativa beneficia a condenadas por penas relacionadas con el procesamiento y tráfico estupefacientes, o que han sido detenidas por la comisión de delitos no violentos y que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana.



Con esta medida se podrá salir del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte con respecto de las prisiones en nuestro país, y se restablecerán los derechos de las reclusas que cuentan con doble protección constitucional.



Asimismo, permitirá que las mujeres puedan pagar su deuda con la sociedad sin afectar sus hogares.



“Cuando se separa la mamá de sus hijos estamos ante dos condenas: la condena de la mujer y la condena, al mismo tiempo, de sus hijos, pues ellos quedan a la deriva, con condiciones precarias, que los lleven a fenómenos como la deserción escolar, las adicciones y la posibilidad de caer en comportamientos delincuenciales”, puntualizó el Senador Rodrigo Lara.



